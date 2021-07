Oroscopo Branko domani, mercoledì 7 luglio 2021: pronostici da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 7 luglio 2021. Il tempo scorre veloce e in un baleno già già a metà settimana. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani mercoledì 7 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani occorrerà usare molta cautela, perché Luna e Mercurio saranno in opposizione. Mantieni la calma nel posto di lavoro, non perdere le staffe con qualche collaboratore, se non tutto filerà liscio. Lascia passare questa giornata senza discussioni.

Previsioni Branko domani mercoledì luglio 2021: Capricorno

Domani mercoledì 7 luglio 2021 si prospetta un’altra giornata valida per il lavoro. Chi sta pensando di cambiare, di fare un passo in più e mettersi in gioco in un concorso, dovrebbe agire. Candidati senza pensarci due volte! Avrai buone chance di farcela!

Oroscopo domani mercoledì 7 luglio 2021: Acquario

Domani sarai vittima di una provocazione decisamente molto sexy.Se sei single, se hai il cuore libero dovresti accettarla, senza riserve. La Luna nel cielo dell’amico Gemelli ti renderà oggetto di provocazioni piccanti e giocose. Per le prossime ore molla ogni preoccupazione e lasciati sedurre…

Previsioni domani mercoledì 7 luglio 2021: Pesci

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani dovrai armarti di pazienza e self control, per destreggiarti tra le provocazioni in famiglia. La Luna e Mercurio in Gemelli potrebbero far nascere nuove polemiche con i figli o con i fratelli. Sii prudente! Dall’11 luglio anche la situazione famigliare prenderanno una piega migliore.