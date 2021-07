Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 8 luglio 2021: consigli per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 8 luglio 2021. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 8 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti iniziare a pensare di fare qualcosa di bello per domenica prossima, quando la Luna sarà in splendida posizione. Quando la signora bianca dello zodiaco è attiva sono giornate particolarmente intriganti per i Sagittario che hanno voglia di amare, di rimettersi in gioco. E in questa estate potrai farlo! Finalmente potrai dare libero sfogo alla tua voglia di novità, spostamenti, avventure nuove. Suggerimento: fai progetti per il weekend.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 8 luglio 2021: Capricorno

Domani giovedì 8 luglio 2021 e venerdì saranno due giornate alquanto fiacche. Niente a che vedere con il mese di giugno, ma nelle prossime 48 ore potresti accusare qualche piccolo malessere fisico o un po’ di stress. Anche sul lavoro potresti sentirti insicuro, dubbioso o solo confuso sul da farsi. Suggerimento: chi è coinvolto in una causa legale dovrebbe sfruttare le giornate fino al 12 per cercare un accomodamento.

Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021: Acquario

Domani non ti mancherà forza e nemmeno le idee, ma cosa tentenna in questi giorni è l’impulso ad amare. Stai attraversando un momento decisamente particolare, di profondo cambiamento. Avere intorno a te persone che non si trovano sulla tua stessa lunghezza d’onda potrebbe scoraggiarti, farti passare la voglia di concentrarti sull’amore, sulle relazioni. Suggerimento: sforzati di non cedere a questa rassegnazione.

Previsioni domani giovedì 8 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì si preannunciano due giorni di recupero interessante, specie in amore. La Luna si sposterà nel segno dell’amico Cancro e ti renderà particolarmente disponibile, aperto ai sentimenti. Ciononostante, in questi giorni potresti accorgerti che non tutto fila liscio, soprattutto se hai da poco iniziato una nuova storia. Suggerimento: fermati e ascolta con attenzione nel tuo cuore. È la persona giusta per te?