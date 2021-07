Oroscopo Branko domani, venerdì 9 luglio 2021: pronostici da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 9 luglio 2021. Sta per partire un nuovo fine settimana estivo. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani venerdì 9 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna calante in Cancro potrebbe crearti qualche momento di disagio in famiglia, un certo nervosismo. Sarebbe il caso di fare ben poco e rimandare ogni appuntamento a domenica, quando il morale tornerà alto. Attenzione anche per la forma fisica: dovresti moderarti a tavola ed evitare le bevande ghiacciate.

Previsioni Branko domani venerdì 9 luglio 2021: Toro

Domani venerdì 9 luglio 2021 dovresti mettere da parte ogni ostinazione, il tuo orgoglio e non impuntarti su qualche questione in amore. Segui la corrente! Lasciati guidare dall’affetto e dal rispetto reciproco e vedrai che alla fine tutto andrà bene. Un allontanamento improvviso non vorrà dire per forza la fine del rapporto….

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021: Gemelli

Domani potrai concentrarti sulla crescita professionale. Gli affari procederanno a gonfie vele, grazie ai pianeti nel segno del Cancro e a Giove in Pesci, transiti che influiranno positivamente sul tuo lavoro. Accordi, trattative, investimenti e commerci possono rivelarsi proficui.

Previsioni domani venerdì 9 luglio 2021: Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani comincerà un weekend particolarmente avvincente, con la Luna nel tuo segno. Dovresti regalarti due giornate all’insegna di sole, mare e amore. Sabato, poi, ci sarà la Luna Nuova: si prospettano 24 ore ricche di emozioni!