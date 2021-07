Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 9 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 9 luglio 2021. Siamo in procinto di vivere un nuovo fine settimana. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 9 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata in cui l’amore potrebbe sorprenderti: non mettere da parte i tuoi sentimenti. Ti converrebbe sfruttare fino in fondo la presenza di Venere e Marte nel segno. È un periodo positivo per chi vuole fare un nuovo incontro, ma anche per chi sta pensando al matrimonio, alla convivenza. Saturno, purtroppo, è ancora in aspetto opposto. Questo vuol dire problemi sul lavoro e col denaro, insoddisfazioni, critiche, problemi da risolvere, chiarimenti da affrontare. Tu, però, da bravo leone non molli e vai avanti per la tua strada.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 9 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 9 luglio 2021 dovrai fare lo sforzo di buttarti alle spalle l’agitazione provato a inizio settimana e rivolgerti a un weekend che si preannuncia molto piacevole. Potresti avvertire le prime avvisaglie di una fine del mese particolarmente promettente per l’amore: mantieni le antenne sollevate! L’unico cruccio potrebbe essere rappresentato dal settore burocratico. Se stai aspettando di firmare un contratto, un rinnovo o un permesso potresti incappare in nuovi ritardi o intoppi. Tieni duro! Dal 28 luglio Giove non sarà più in dissonanza e tu potrai muoverti per risolvere ogni problema.

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021: Bilancia

Domani e sabato saranno due giorni che ti obbligheranno a maggiore prudenza. Nelle prossime 48 ore, infatti, sarai sopraffatto da molta tensione, causata da difficoltà personali o dal mondo esterno. Nel secondo caso dovresti allontanarti per un po’ da chi ti mette il malumore. Durante il fine settimana potrebbero tornare perfino le polemiche che hanno gustato i rapporti in famiglia, con i figli. Sforzati di fare spallucce a ogni discussione e provocazione e punta tutto sulla domenica che sarà migliore!

Previsioni domani venerdì 9 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani respirerai ancora un’aria tesa in amore e in famiglia. Questo inizio luglio è alquanto insidioso per le relazioni, i rapporti interpersonali. Ecco perché i più maturi decideranno di starsene un po’ per i fatti propri, evitare di infilarsi in nuove discussioni o polemiche. Chi sta vivendo un rapporto pieno di incomprensioni e risentimenti dovrà tentare un chiarimento entro sabato sera, perché domenica sarà una giornata che tirerà fuori nuovi dissapori.