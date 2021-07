Oroscopo Branko domani sabato 10 luglio 2021: predizioni astrali da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 10 luglio 2021. Il fine settimana è appena cominciato. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani sabato 10 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna Nuova sarà nel segno del Cancro, perciò alle tue spalle. Questo transito potrebbe portare alla luce un piccolo segreto, forse legato a una figura femminile. Nelle prossime ore qualcuno potrebbe comunicare attraverso dei messaggi in codice…

Previsioni Branko domani sabato 10 luglio 2021: Vergine

Domani sabato 10 luglio 2021 potrai ricominciare a sorridere! Il Novilunio in Cancro potrebbe regalarti qualche sorpresa, per esempio un incontro inaspettato. Oltretutto, domenica sera Mercurio, tuo protettore, abbandonerà la posizione contraria per passare in un territorio amico.

Oroscopo domani sabato 10 luglio 2021: Bilancia

Domani la Luna cambierà fase: questo evento potrebbe portare un po’ di stanchezza o malumore nella tua giornata. Dovresti evitare di prendere le situazioni di petto per le prossime ore, specie se qualche concorrente ti provocherà. Anche se la voglia di vincere sarà incontenibile, prova a usare cautela.

Previsioni domani sabato 10 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata rischiarata da una Luna amica, una Luna che inviterà a un chiarimento. Se da tempo stai combattendo con dei turbamenti interiori, dovresti aprirti, confrontarti con chi hai al tuo fianco, parlare con il cuore aperto. Domani sarà la giornata ideale per farlo.