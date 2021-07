Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: anticipazioni e consigli da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 10 luglio 2021. È iniziato il weekend. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le predizioni dell’astrologo più popolare in Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, tratto dal libro L’oroscopo 2021 e dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, nonostante il periodo alquanto faticoso per colpa di Mercurio contrario, potresti vivere emozioni molto piacevoli. La Luna, Marte e Venere saranno in aspetto favorevole: ottima notizia, soprattutto per i rapporti interpersonali, per l’amore. Sul lavoro non tutto sta procedendo come vorresti tu, forse qualcuno ti ha voltato le spalle. Consiglio: fai bene a restare fermo nelle tue convinzione, ma tieni gli occhi aperti, perché potresti incappare in qualche invidioso.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: Capricorno

Domani sabato 10 luglio 2021 sarà una giornata piuttosto fiacca, ma già da domenica potrai recuperare. Nelle prossime ore potresti somatizzare i tuoi problemi di lavoro, le tue insoddisfazioni e accusare un leggero mal di stomaco: non ti allarmare! Forse un affare, una trattativa non si è conclusa che speravi tu. In amore dovresti metterci più impegno, per riportare la serenità nella coppia. Consiglio: non reagire di pancia alle situazioni, ma mantieni la calma.

Oroscopo domani sabato 10 luglio 2021: Acquario

Domani sarai un po’ frastornato, sotto pressione. Questa trasformazione profonda che da mesi vivi, di tanto in tanto, diventa più faticosa. Forse non hai tutti gli strumenti necessari ad affrontarla al meglio. O forse sei tu che stai cercano altro, qualcosa che alleggerisca il peso del tuo lavoro. Fatto sta che ci sono giornate più semplici e altre più complicate. Consiglio: cerca di tranquillarti un po’ e segui il corso naturale degli eventi.

Previsioni domani sabato 10 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti vivere una giornata molto piacevole in amore. Certo, dovrai fare i conti con la tua estrema emotività che potrebbe portarti, entro la fine del mese, nuove perplessità o sospetti nei confronti dell’altro. I single dovranno pazientare ancora un po’. Sul lavoro saranno due mesi di preparazione a un autunno molto promettente. Consiglio: cerca di capire bene che tipo di relazione stai vivendo.