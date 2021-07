Oroscopo Branko domani, lunedì 12 luglio 2021: pronostici da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 11 luglio 2021. Mentre il weekend, piano piano, scivola via, una nuova settimana sta per cominciare. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani lunedì 12 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani ti converrà avere prudenza in famiglia, soprattutto con i figli. Se nel corso della giornata dovessero emergere delle tensioni, sarebbe il caso di non reagire di pancia, ma mantenere calma e sangue freddo. Mercurio in quadratura renderà il dialogo più nervoso del dovuto!

Previsioni Branko domani lunedì 12 luglio 2021: Toro

Domani lunedì 12 luglio 2021 Mercurio sarà in aspetto favorevole e lo resterà per quasi tutto il mese. Finalmente ritroverai la lucidità che ti è mancata negli ultimi tempi, specialmente sul lavoro. Dovresti concentrare le firme di accordi e contratti tra il 13 e il 17 luglio oppure il 20 e il 21, le giornate migliori.

Oroscopo domani lunedì 12 luglio 2021: Gemelli

Domani Mercurio, la stella degli affari, darà una bella mano alla tua vita pratica. Progetti di lavoro, accordi, trattative, investimenti e commerci potranno rivelarsi molto proficui nel tempo, i tuoi guadagni potranno diventare soddisfacenti. Giove, dal canto suo, potrà aiutare tutti quelli che vorranno fare uno scatto in avanti nella carriera.

Previsioni domani lunedì 12 luglio 2021: Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani Mercurio nel tuo cielo aiuterà a concludere un buon affare. Finalmente è cominciata la tua rimonta che sarà sempre più concreta più ci avvicineremo ai mesi autunnali. Preparati a cogliere al volo tutte le nuove opportunità che busseranno alla tua porta.