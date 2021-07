Oroscopo Branko domani, lunedì 12 luglio 2021: pronostici da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 11 luglio 2021. Mentre il weekend, piano piano, scivola via, una nuova settimana sta per cominciare. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani lunedì 12 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle ti inviteranno a parlare a cuore aperto con il partner o in famiglia. Dovresti approfittare di questo momento per tirare fuori tutto. Non fare lo sbaglio di sminuire i contrasti, passarci sopra per conservare il quieto vivere.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani lunedì 12 luglio 2021: Capricorno

Domani lunedì 12 luglio 2021 Mercurio in opposizione potrebbe complicare la comunicazione in famiglia, con il partner e con i figli. Dovresti prenderti del tempo per dialogare con i tuoi figli, ascoltare le loro ragioni e confrontarti in maniera sincera. Per questo giorno metti da parte le preoccupazioni riguardo la vita pratica.

Oroscopo domani lunedì 12 luglio 2021: Acquario

Domani dovrai fare molta attenzione, non farti smontare da chi cercherà di scoraggiarti in ogni modo. Il tuo cambiamento è in corso. L’ideale sarebbe viverlo insieme a persone che siano sulla tua lunghezza d’onda, persone positive e propositive. Se non sarà così, potrebbero arrivare nuovi problemi.

Previsioni domani lunedì 12 luglio 2021: Pesci

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani sarai particolarmente ispirato, avrai voglia di esprimere creatività, di dedicarti all’arte. Se hai in mente un progetto, dovresti sfruttare la presenza di Giove nel tuo segno per cominciare a realizzarlo. Tutto ciò su cui metterai mano adesso, potrà regalarti in futuro molte soddisfazioni.