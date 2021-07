Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 12 luglio 2021: predizioni da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 12 luglio 2021. Una nuova settimana di luglio sta per partire. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 12 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una settimana molto importante, perché Venere, Marte e Luna saranno in aspetto favorevole. Nuove trattative e le relazioni potrebbero nascere in maniera spontanea. Potrebbe arrivare una telefonata, un incontro. I prossimi due anni, soprattutto il 2023, saranno ricchi di sorprese e soddisfazioni. Non è strano se molti Ariete hanno già la testa assorbita da progetti futuri. Ottimi risultati anche per chi studia e per chi sostiene concorsi o prove d’esame.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 12 luglio 2021: Toro

Domani lunedì 12 luglio 2021 ti sentirai ancora piuttosto agitato e sotto stress. Anche se Giove riesce a dare qualche piccola garanzia, stai affrontando problemi di lavoro o personali. Il fatto è che quest’anno non ti permette di fare tanto quanto vorresti tu e non sempre te ne sai fare una ragione. A volte hai la spiacevole sensazione di essere solo contro tutto e tutti. Da domani fino a domenica dovrai sforzarti di restare calmo, anche se, di tanto in tanto, la pazienza potrebbe saltare, specie se quello che ti verrà proposto ora non rispetta le tue aspettative. Cautela nei rapporti.

Oroscopo domani lunedì 12 luglio 2021: Gemelli

Domani sarà una giornata buona da sfruttare al meglio per mandare avanti i progetti, le idee, per discutere. Poi, accuserai un po’ di fiacchezza in più, fisica ed emotiva. L’oroscopo è molto promettente per l’amore: approfittane! Ricordati, però, che se devi parlare di problemi di casa, sarebbe il caso di farlo entro il 22 luglio. La fine del mese sarà un po’ dura e nervosa. Intorno al 27 potrebbe affiorare una vecchia ruggine non risolta del tutto.

Previsioni domani lunedì 12 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata di recupero sorprendente. Comincia a muovere i primi passi in direzione di un autunno che sarà pieno di soddisfazioni. Fai richieste, proponi nuove idee. Stai andando incontro a un periodo felice. Il 2022 avrai Giove, la stella della fortuna, in ottimo aspetto per quasi tutto l’anno. Gli incontri di questo ultimo periodo sono importanti. Anche chi è in attesa di una liberazione, legata a un ex, potrà ottenerla. Le relazioni nate a giugno potrebbero diventare più solide e armoniose nei prossimi giorni.