Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 12 luglio 2021: predizioni da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 12 luglio 2021. Una nuova settimana di luglio sta per partire. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 12 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’amore saprà ricompensarti di tutte le delusioni professionali. Venere e Marte nel segno ti potrebbero fare vivere emozioni inattese, sempre che tu lo permetta. Un incontro speciale, un colpo di fulmine potrebbe capitare di punto in bianco. Sul fronte lavorativo, al contrario, ci sarà sempre Saturno in opposizione a farti battaglia. La Luna nel tuo segno ti regalerà buone intuizioni da non sottovalutare, ma la fatica nel portare avanti trattative o nuovi progetti non mancherà! Qualcuno riprenderà perfino il lavoro che aveva lasciato.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 12 luglio 2021: Vergine

Domani lunedì 12 luglio 2021 partirà una settimana che ti permetterà di recuperare il terreno perduto negli ultimi tempi. E man mano che passeranno i giorni, le cose ti andranno sempre meglio, specialmente sul lavoro! Ti converrà sfruttare le prossime settimane per avanzare una richiesta importante, richiedere un mutuo, un finanziamento: sii previdente. Il fatto di avere stelle migliori ti autorizza in ogni caso a ritrovare più fiducia nel futuro. Dal 22 oltretutto Venere comincerà un nuovo passaggio molto forte che ti farà recuperare anche in amore.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani lunedì 12 luglio 2021: Bilancia

Domani dovresti avere grande prudenza, evitare i contrasti, non fare passi falsi o rischiosi. Non scivolare in qualche polemica, sennò sarà facile passare nel torto. Aggrappati alla tua naturale diplomazia, al tuo savoir faire e uscirai indenne da questa giornata. Per fortuna da giovedì la ruota comincerà a girare e chissà che non arrivi addirittura una chiamata, una buona notizia. La fine del mese ti consentirà di recuperare bene a livello emotivo e fisico.

Previsioni domani lunedì 12 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai evitare gli strapazzi, perché la stanchezza non è passata del tutto. Le ultime settimane ti hanno messo a dura prova, soprattutto in amore. Il partner non ti sta dando le risposte di cui avresti bisogno adesso: attenzione, però, a non tenere il broncio, a non reagire in maniera istintiva. Le prime tre settimane di luglio sono da prendere con le pinze. Poi le cose miglioreranno gradualmente. Domani potresti vivere il momento più faticoso del mese, anche in famiglia. Resisti! Dal 22 potrai finalmente tirare un sospiro di sollievo.