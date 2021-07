Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 15 luglio 2021: anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 15 luglio 2021. Mentre aspettiamo che arrivi un nuovo weekend, eccoci già a giovedì! Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 15 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio comincerà un breve periodo, di tre giorni, alquanto complicato. Ecco, perché ti converrà evitare gli strapazzi, i ritmi faticosi e, soprattutto, dovresti evitare i contrasti. Anche in amore servirà più cautela.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 15 luglio 2021: Toro

Domani giovedì 15 luglio 2021, venerdì e sabato saranno giornate utili per sistemare le questioni rimaste in sospeso. Non rimandare niente a domenica! D’ora in avanti potresti sentirti piuttosto dubbioso, insofferente o affaticato sul lavoro. Anche in amore c’è chi sta facendo i conti con un distacco improvviso.

Oroscopo domani giovedì 15 luglio 2021: Gemelli

Domani mattino proverai un po’ di fiacchezza, ma dal pomeriggio in poi ci sarà un bel recupero. Devi stringere i denti, se non tutto fila liscio come l’olio. Stai vivendo un momento di passaggio. Molto presto il caos se ne andrà e lascerà il posto a nuovi progetti di lavoro, nuovi incarichi, forse perfino una nuova città…

Previsioni domani giovedì 15 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e fino a sabato ti aspettano alcune giornate nervose e ricche di intoppi, ritardi. Chi sta collaborando con operai, con professionisti, per esempio se state ristrutturando casa o aspettando dei mobili, dovrà mettersi l’animo in pace. Non perdete le staffe di fronte a rallentamenti o imprevisti! Fai attenzione a non riversare la tua agitazione nel rapporto di coppia.