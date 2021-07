Oroscopo Branko domani, venerdì 16 luglio 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 16 luglio 2021. Siamo arrivati alla seconda metà del mese di luglio. Le prossime settimane promettono molti cambiamenti nelle vite dei segni zodiacali. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani venerdì 16 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata piuttosto nervosa. La Luna sarà nel segno della Bilancia, perciò in opposizione: dovrai avere molta prudenza nel relazionarti con gli altri, specie sul lavoro. Possibili contrasti con collaboratori, colleghi o superiori.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani venerdì 16 luglio 2021: Toro

Domani venerdì 16 luglio 2021 potrebbero esserci novità importanti sul fronte lavorativo, forse un nuovo incarico. Se così fosse, dovresti cogliere al volo l’opportunità, anche se non sarà una proposta che ti soddisferà in pieno. Il 2021 è un anno che ti chiede di procedere a piccoli passi in avanti.

Oroscopo domani venerdì 16 luglio 2021: Gemelli

Domani, complice una magnifica Luna, Marte e Venere in buona posizione, potresti conoscere una persona speciale. Una di quelle che risveglierà eros e sentimento contemporaneamente. Chissà che non sia l’inizio di un nuovo amore…

Previsioni domani venerdì 16 luglio 2021: Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani la Luna sarà in quadratura. Ti converrà fare molta attenzione alla forma fisica, evitare gli eccessi a tavola, altrimenti correrai il rischio di un’indigestione. In questi giorni i reni potrebbero essere affaticati: bevi molta acqua!