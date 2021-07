Oroscopo Branko domani, venerdì 16 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 16 luglio 2021. Siamo arrivati alla seconda metà del mese di luglio. Le prossime settimane promettono molti cambiamenti nelle vite dei segni zodiacali. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani venerdì 16 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata decisamente speciale sotto il punto di vista amoroso. Dovresti sfruttare fino alla fine la presenza di Venere e Marte nel tuo segno, perché a fine luglio i due pianeti traslocheranno in Vergine.

Previsioni Branko domani venerdì 16 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 16 luglio 2021 potresti avere novità interessanti, dal punto di vista professionale ed economico. Qualcuno, forse, valuterà perfino l’eventualità di aprire un nuovo conto bancario. Entro domenica potresti ottenere alcune entrate extra.

Oroscopo domani venerdì 16 luglio 2021: Bilancia

Domani la Luna passerà nel tuo cielo. La dama bianca dello zodiaco potrebbe fare da cassa di risonanza di maldicenze, pettegolezzi o critiche da parte di colleghi invidiosi. Prova a farti scivolare ogni cosa addosso, non ti curare di chi prova gelosia per i tuoi successi.

Previsioni domani venerdì 16 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani sarebbe il caso di fermarsi a riflettere un po’. Per questa giornata dovresti evitare le reazioni di pancia, non prendere decisioni affrettate, ma pensare sul da farsi, soprattutto in amore. Sabato e domenica potrai contare sulle buone intuizioni che ti susciterà la Luna nel segno!