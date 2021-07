Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 16 luglio 2021. Sta per cominciare un nuovo fine settimana di luglio. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai lasciarti alle spalle le tensioni e la pesantezza vissute a inizio settimana. Finalmente ritroverai più leggerezza e voglia di amare e il weekend, in questo senso, non ti deluderà affatto! Sabato e domenica riemergerà una certa passione… Più si avvicina la fine del mese e più anche i rapporti famigliari riacquisteranno serenità.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 16 luglio 2021: Capricorno

Domani venerdì 16 luglio 2021 e sabato saranno due giornate piuttosto fiacche, sotto ogni punto di vista. Avrai la tendenza a chiuderti in te stesso per riflettere sui passi da compiere. Forse i soldi scarseggiano, forse ci sono stati dei blocchi sul lavoro. Da fine mese la ruota comincerà a girare di nuovo, ma nel frattempo ti converrà avere prudenza, anche in amore!

Oroscopo domani venerdì 16 luglio 2021: Acquario

Domani e sabato si prospettano 48 ore piacevoli in cui potrai regalarti del relax e del divertimento con amici e parenti, per provare emozioni positive. Godile in pieno e rimanda eventuali decisioni drastiche in amore alla fine del mese. Saranno due giorni di recupero in ogni senso, anche dal punto di vista emotivo.

Previsioni domani venerdì 16 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà un weekend in crescendo che si concluderà con una domenica rischiarata da una bellissima Luna. Sarà una prima anteprima di cosa ti aspetterà in autunno! Però tu dovrai fare la tua parte e sforzarti di buttarti alle spalle i conflitti vissuti in amore. È tempo di guardare avanti, perché ti aspetta un periodo decisamente felice.