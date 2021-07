Oroscopo Branko domani domenica 18 luglio 2021: pronostici Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko per domani domenica 18 luglio 2021 riguardo i primi 4 segni dello zodiaco. Anche questa settimana di luglio sta per concludersi. Quali ultime sorprese riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprire in anteprima cosa accadrà domenica, leggi le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani. Il famoso astrologo di RDS, come ogni giorno, offre ai molti lettori che lo seguono con passione anticipazioni e consigli utili. Le seguenti predizioni sono tratte dal suo libro Calendario Astrologico 2021.

Oroscopo Branko domani domenica 18 luglio 2021: Ariete

Come prevede l’oroscopo di Branko domani dovrai armarti di calma e diplomazia, specialmente in famiglia. La tua domenica potrebbe concludersi con qualche discussione accesa con il coniuge, forse per colpa di un parente o un evento esterno. Misura con attenzione le parole che dirai, sennò dopo potresti pentirtene!

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani domenica 18 luglio 2021: Toro

Domani dovrai contrastare gli effetti di una Luna in aspetto opposto. Ti converrà fare particolare attenzione alla cura del corpo, perché potreste comparire un piccolo fastidio, forse un eritema solare, alcune macchie sulla pelle oppure l’orticaria. Sii prudente!

Oroscopo domani domenica 18 luglio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata perfetta per indagare un sentimento nascente, un amore appena sbocciato. Se nei giorni scorsi hai incontrato una persona interessante, non dovresti escludere la possibilità che da semplice conoscenza non diventi qualcosa di più profondo.

Previsioni domani domenica 18 luglio 2021: Cancro

Secondo l’astrologo Branko domani si preannuncia una domenica particolarmente stuzzicante, merito di questa Luna in ottima posizione. Dovresti puntare tutto sull’amore, perché avrai carisma e fascino da vendere. I tuoi occhi stregheranno qualsiasi persona su cui poggerai lo sguardo…