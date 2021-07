Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 21 luglio 2021: pronostici Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 21 luglio 2021. Come ogni giorno lo stimato astrologo di Lattemiele svela in anteprima cosa avranno in serbo gli astri per tutti i segni dello zodiaco e ci regala qualche consiglio utile. Quali eventi imprevisti e quali colpi di fortuna ti riserveranno le stelle mercoledì? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 21 luglio 2021: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai forte come non mai, grazie ai molti pianeti in buona posizione. Oltretutto il Sole sta per approdare nel tuo segno, dando il via alla stagione del tuo compleanno. Ritroverai ottimismo, vitalità e carisma. Chi è preoccupato nel lavoro, è probabile che da giorni sta tenendo testa ad alcuni rivali o competitor molto agguerriti che minacciano la sua posizione. Non scoraggiatevi! Stanno per arrivare giornate molto intriganti, sotto ogni punto di vista.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 21 luglio 2021: Vergine

Domani potresti trascinarti ancora una profonda confusione. Tutto sommato, non hai un oroscopo contrario. In questo periodo dovresti provare a concludere il più possibile, accumulare contratti, trattative, progetti che ti tutelino nei prossimi mesi. Poi, finalmente, nel 2021 tirerai un sospiro di sollievo, perché le nuove opportunità ti pioveranno addosso con più facilità. L’ambito della tua vita che potrebbe sorprenderti nei prossimi giorni sarà l’amore. Non potrebbe essere altrimenti, visto che Venere raggiungerà il tuo segno e stuzzicherà i sentimenti. Se avvertirai un desiderio nuovo, prova a lasciarti andare, non soffocarlo sotto troppa razionalità e timori.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani mercoledì 21 luglio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata da sfruttare fino alla fine, perché poi, giovedì e venerdì ti aspettano 48 ore molto pesanti. Saturno a favore aiuta molti nati in Bilancia e recuperare terreno, a ripartire grazie a nuove opportunità. È quasi impossibile restare fermi, ma nei prossimi giorni avrai momenti difficili. Potresti ritrovarti nel messo di alcune polemiche spiacevoli oppure essere preso di mira da qualcuno. Nelle situazioni più complicate sarà necessario perfino l’intervento di un professionista. Insomma, servirà particolare attenzione.

Previsioni domani mercoledì 21 luglio 2021: Scorpione

Domani, giovedì e venerdì avrai 72 ore molto promettenti, specialmente in amore. Venere sta per entrare nel segno della Vergine e darà nuovo slancio alle relazioni, ai sentimenti di molti nati in Scorpione. Anche quelli più ostinati, trincerati nella propria solitudine, potrebbero presto decidere di riaprirsi agli altri. La fine di luglio, comunque, ti porterà più saggezza e lucidità mentale, recupererai la tranquillità persa. Sul lavoro crescerà la voglia di staccare la spina, concedersi un po’ di relax, prima di affrontare nuove sfide.