Skip to content

Oroscopo Branko domani, giovedì 22 luglio 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l'oroscopo di Branko per domani giovedì 22 luglio 2021. Mentre ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana, ci apprestiamo a vivere un altro giovedì di luglio. Nelle prossime ore ci saranno alcuni cambiamenti astrologici molto importanti che avranno effetti sulle vite dei segni zodiacali. Curioso di scoprire in anteprima cosa accadrà nelle prossime ore? dai uno sguardo all'oroscopo di Branko per domani, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 22 luglio 2021: Ariete

Secondo l'oroscopo di Branko domani il Sole e Venere cominceranno due nuovi passaggi che cambieranno molte cose. Se da un lato ritroverai più energia, ottimismo e grinta, dall'altro lato la stella dell'amore si occuperà maggiormente di soldi e degli affari. D'ora in avanti potrai dare più spazio alla professione.

Previsioni Branko domani giovedì 22 luglio 2021: Toro

Domani Venere traslocherà nel segno della Vergine. Da lì il pianeta ti aiuterà a trovare soluzioni efficaci per i tuoi problemi di denaro. Il Sole, al contrario, saluterà il Cancro per approdare nel segno del Leone. Potresti sentirti meno ottimista, più nervoso o ansioso circa il tuo futuro.

Oroscopo domani giovedì 22 luglio 2021: Gemelli

Domani comincerà un nuovo transito di Venere che porterà momenti di tensione in amore e in famiglia. Per le prossime settimane dovrai avere grande prudenza e mantenere la calma di fronte a ogni contrattempo. Per fortuna il Sole in Leone saprà riempirti di tutta l'energia necessaria.

Previsioni domani giovedì 22 luglio 2021: Cancro

Secondo le previsioni astrali di Branko domani ci saranno due nuovi passaggi dei pianeti che ti porteranno vantaggi per il futuro. Dovresti approfittarne, per impostare nuovi programmi, creare le basi in vista dei mesi autunnali. Ti aspettano molte novità interessanti, sia nel lavoro, sia in amore.