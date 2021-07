Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 22 luglio 2021: pronostici Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 22 luglio 2021. Siamo al giro di boa di questa settimana: quali novità stravolgeranno le geometrie astrali? Venere arriverà nel segno della Vergine, il Sole in Leone, dando il via alla sua stagione del compleanno. Come influiranno i nuovi transiti dei pianeti sulle vite dei segni zodiacali, lo scopriremo nel corso delle prossime giornate. Se vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle giovedì, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 22 luglio 2021: Sagittario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani ti riapproprierai di una bella forza, come tutti i segni di fuoco, grazie al nuovo transito del Sole. Questo significherà nuove prove, nuove sfide da affrontare con coraggio. Crescerà la voglia di prefiggersi nuovi traguardi lavorativi: lanciati, perché d’ora in poi potrai ottenere quel che desideri! L’importante sarà agire, non rimanere fermi. Se non si è già presentata una nuova opportunità professionale, è probabile che arrivi nei prossimi giorni, una buona indicazione da seguire. In amore, invece, ci sarà da rimettere in discussione un rapporto di coppia o un sentimento.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 22 luglio 2021: Capricorno

Domani Venere inizierà un nuovo transito che ti darà una marcia in più in amore. Le coppie più solide ritroveranno una buona intesa, tant’è che potrebbe nascere la voglia di andare a convivere, comprare casa o perfino allargare il nucleo famigliare. Ci sarà chi s’innamorerà all’improvviso; chi invece sta per dividersi, non soffrirà poi tanto, perché ci sarà un nuovo destino ad aspettarlo dietro l’angolo. Sentirai il desiderio di più ottenere più fatti concreti, ritroverai una bella determinazione a fare passi in avanti. L’unico cruccio resterà quello del denaro. Da quel punto di vista servirà ancora molta attenzione.

Oroscopo domani giovedì 22 luglio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente tornerà la voglia di amare, ritroverai un buon feeling con il partner. Venere non sarà più in opposizione: questo vorrà dire niente più delusioni i momenti di tensione in amore. Oltretutto, nel weekend la Luna sarà nel tuo cielo e ti offrirà vitalità e buone intuizioni. Chissà che qualcuno non decida di rispolverare un vecchio sogno, una passione messa da parte a lungo e farla diventare un lavoro vero e proprio. Da domani in poi arriveranno delle risposte, delle conferme importanti.

Previsioni domani giovedì 22 luglio 2021: Pesci

Domani venerdì ti richiederanno molta prudenza in amore. Chi è da solo, dovrà mettersi il cuore in pace, perché non sarà un buon momento per fare nuove conoscenze. Chi ha cominciato da poco una storia, potrebbe avere qualche difficoltà, un’incomprensione o dei sospetti nei confronti del partner. Insomma, sarebbe il caso di andarci cauti, altrimenti rischierai di rimanere quantomeno deluso. Meglio concentrarsi su nuovi progetti di lavoro, perché l’autunno potrebbe riservarti molte soddisfazioni da questo punto di vista. Fino al 24 luglio ci sarà l’occasione di fare qualcosa di più: approfittane! Nei prossimi giorni ti converrà evitare gli sforzi e le attività troppo frenetiche.