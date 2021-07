Oroscopo Branko domani, venerdì 23 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani venerdì 23 luglio 2021. Cosa avranno in serbo gli astri durante il prossimo weekend di luglio? Nei prossimi giorni le stelle riserveranno parecchie sorprese ai segni dello zodiaco! Sono cominciati nuovi transiti astrologici che stravolgeranno presto molti equilibri. Il Sole si è spostato nel cielo del Leone, mentre Venere ha raggiunto la Vergine. La Luna domicilierà nel segno del Capricorno. Come si tradurrà tutto questo nelle vite dei nostri protagonista dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 23 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani l’ingresso del Sole nel tuo segno sancirà l’inizio del tuo compleanno. Con Marte ancora dalla tua parte, Venere in Vergine avrai più forza contrattuale, determinazione nel lavoro. Dovresti approfittarne, per concentrarti sulla professione e sulla tua vita pratica.

Previsioni Branko domani venerdì 23 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 23 luglio 2021 Venere comincerà a fare sentire la sua presenza nel segno. L‘amore ti chiamerà! D’ora in poi crescerà la voglia di rimettersi in gioco per provare emozioni e sentimenti che non sentivi da troppo tempo. Saranno favorite le nuove conoscenze: se sei solo, dovresti trovare il coraggio di uscire allo scoperto.

Oroscopo domani venerdì 23 luglio 2021: Bilancia

Domani si preannuncia una giornata piuttosto delicata. È probabile che sarai alle prese con un problema in casa, la tua famiglia reclamerà la tua presenza. Sforzati di mantenere la calma e non prender le situazioni di petto. Da sabato le cose andranno decisamente meglio e tu ritroverai la serenità perduta.

Previsioni domani venerdì 23 luglio 2021: Scorpione

Come indica l’oroscopo di Branko domani sentirai ancora l’amore vicino, poi da sabato potrebbe tornare un po’ di tensione. Ecco, perché dovresti sfruttare questa giornata per parlare, chiarire o fare programmi che ti permettano di trascorre sabato e domenica in piena tranquillità. Non fare le ore piccole!