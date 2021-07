Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 23 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, per conoscere in anteprima le profezie che il famoso astrologo romano rivela circa la giornata di venerdì. Quali segni zodiacali saranno favoriti dai pianeti e quali messi alla prova durante il weekend? Come tutti i giorni Paolo Fox legge il futuro nelle stelle e ci suggerisce indicazioni utili per sfruttare al meglio l’aiuto proveniente dal cielo. Se vuoi scoprire cosa accadrà nelle prossime ore ai segni dello zodiaco, dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto nello specifico ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 23 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani proverai ancora tensione nervosa e forse anche un po’ di stanchezza. Qualcuno avrà faticato perfino a chiudere occhio! Il fatto è che senti di avere molto da recuperare, dopo un periodo in cui sei rimasto bloccato a lungo. Hai un’ansia crescente di fare, prenderti la tu rivincita che non lascia spazio al riposo, a un meritato relax. Utilizza questa giornata più lenta per staccare la spina e curare la tua forma fisica. Da sabato potrai rimetterti in moto.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 23 luglio 2021: Toro

Domani venerdì 23 luglio 2021 sarà una giornata che potrà permetterti di agire, di prenderti qualche piccola soddisfazione, mentre il weekend sarà più caotico e agitato. Sul fronte lavorativo non tutto filerà liscio. Forse ti hanno proposto una mansione, un progetto non all’altezza delle tue aspettative e questo fatto è causa di una certa tensione, niente a che vedere con le settimane appena passate! Di fronte a uno sgambetto, un comportamento scorretto da parte di una persona, sii superiore. Non farti condizionare!

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani venerdì 23 luglio 2021: Gemelli

Domani comincerà un periodo in cui molte relazioni saranno messe in discussione. Lo stress, la stanchezza accumulata, le preoccupazioni economiche sono tutte minacce alla serenità della coppia. Forse avresti solo bisogno di una vacanza, anche insieme al partner. Se nelle prossime settimane potrai partire e concederti un po’ di svago, prova a staccare il cervello dai problemi e dagli impegni e chiedi alla persona amata di fare altrettanto. Se non farete così, rischierete di passare le ferie, discutendo!

Previsioni domani venerdì 23 luglio 2021: Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti diventare particolarmente polemico, stranito e confuso, soprattutto in amore. Da almeno un giorno sei in questa condizione di stanchezza, ma se pensi a come ti sentivi in passato, ti accorgerai che i tempi bui sono ormai un lontano ricordo. Si tratta solo di superare queste 24 ore in cui il tuo umore avrà un saliscendi. Arriverai a fine giornata piuttosto provato: evita le ore piccole!