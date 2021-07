Oroscopo Branko domani lunedì 26 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani lunedì 26 luglio 2021, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Mentre il weekend sta per finire, una nuova settimana è alle porte. Curioso di scoprire in anteprima quali sorprese e quali complicazioni avranno in serbo le stelle per i segni zodiacali? Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 26 luglio 2021: Leone

Come indica l’oroscopo di Branko domani dovresti approfittare del fatto che Giove sia ancora in aspetto favorevole e fare domanda, se da tempo sei interessato a un nuovo incarico, a una nuova posizione. Non aspettare troppo tempo, perché da giovedì il pianeta della fortuna diventerà opposto!

Previsioni Branko domani lunedì 26 luglio 2021: Vergine

Domani lunedì 26 luglio 2021 dovresti focalizzarti sui tuoi progetti e lasciare perdere i confronti con gli altri. Con stelle come queste, sarà possibile realizzare obiettivi ambiziosi. Non vale la pena sprecare tempo ed energia guardando cosa fanno i tuoi nemici! In amore sta per cominciare un periodo decisamente stuzzicante.

Oroscopo domani lunedì 26 luglio 2021: Bilancia

Domani dovrai fare particolare attenzione alla forma fisica, curare soprattutto la tua alimentazione. Giove potrebbe renderti più goloso del dovuto! Sarebbe il caso di ridurre il sale dalla dieta e i cibi troppo elaborati e grassi. A lungo andare ne trarrai un enorme beneficio!

Previsioni domani lunedì 26 luglio 2021: Scorpione

Secondo l’astrologo Branko domani la passione ti travolgerà! Potrai lasciarti indietro, una volta per tutte, le tensioni vissute durante le prime settimane di luglio, e provare a recuperare una buona intesa con il partner. Chi è solo da tempo potrebbe imbattersi in una conoscenza interessante.