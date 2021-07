Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 26 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 26 luglio 2021 rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Una nuova settimana sta per cominciare. Una settimana in cui luglio cederà il passo al mese di agosto. Quali novità riserveranno i pianeti ai segni dello zodiaco? Per scoprirlo in anteprima, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni zodiacali di mezzo.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 26 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbe prevalere un po’ di paura, un conflitto interiore, specie nel lavoro. In questo momento sei alquanto combattuto: da un lato vuoi tornare in auge, superando nuove prove, dall’altro lato hai timore a rimetterti in gioco e fallire. Per giunta, nelle prossime ore dovrai affrontare piccole complicazioni o ritardi fastidiosi. Non sminuire un rapporto che potrebbe riservarti, in futuro, delle sorprese!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 26 luglio 2021: Vergine

Domani lunedì 26 luglio 2021 inizierà una settimana che ti vedrà come protagonista indiscusso. Finalmente tornerai a brillare, grazie al sostegno di ottime stelle! Sul fronte lavorativo ci saranno novità importanti, conferme o risposte che aspetti con ansia. In amore potrai contare sulla complicità di Venere nel segno: saranno favoriti i nuovi incontri, soprattutto durante il weekend!

Oroscopo domani lunedì 26 luglio 2021: Bilancia

Domani e martedì saranno due giorni validi per trovare soluzioni, discutere, portare avanti i progetti o prendere decisioni. Non rimandare a metà settimana, quando una Luna in opposizione ti renderà molto nervoso e stanco. Prova a concentrarti su ciò che desideri e ignora ogni forma di provocazione e di polemica. In amore ti aspetta un agosto molto intrigante, che promette incontri particolari.

Previsioni domani lunedì 26 luglio 2021: Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giornate di recupero importante. Finalmente ritroverai un certo entusiasmo, la voglia di fare e di vivere l’amore in maniera più serena. Il mese di luglio è partito decisamente male, ma si concluderà in modo positivo. Oltretutto, da giovedì Venere tornerà attiva e darà un nuovo slancio alla vita tua sentimentale.