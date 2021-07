Oroscopo Branko domani, giovedì 29 luglio 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Leggi l’oroscopo di Branko per domani giovedì 29 luglio 2021 rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sono sempre più numerosi gli italiani che si rivolgono alle stelle per conoscere il proprio futuro, avere piccole dritte o suggerimenti da parte dell’astrologia per affrontare la giornata. Se anche tu vuoi scoprire in anteprima cosa avranno in serbo gli astri domani, continua a leggere l’articolo. Di seguito ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più seguiti del paese, Branko. Ecco, quindi, l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal lirbo Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 29 luglio 2021: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Marte diventerà contrario: preparati ad affrontare dei momenti altalenanti. Nei prossimi giorni potresti sentirti non in ottima forma oppure mancherà la passione di un tempo nei confronti del partner. Meglio avere particolare prudenza in amore, non prendere decisioni di cui poi potresti pentirti.

Previsioni Branko domani giovedì 29 luglio 2021: Capricorno

Domani giovedì 29 luglio 2021 Marte diventerà ottimo. Finalmente potrai recuperare il terreno perduto, sia in amore che nel lavoro. Se nelle prossime ore dovessi incappare in qualche piccola complicazione, non ti agitare troppo! Sappi che il weekend sarà in grado di restituirti il sorriso che ti è mancato di recente. Novità interessanti in amore.

Oroscopo domani giovedì 29 luglio 2021: Acquario

Domani recupererai un po’ di energia in più, grazie al nuovo passaggio di Marte in Vergine. È probabile che crescerà il desiderio di novità, di stimoli nuovi. Sappi che i mesi autunnali potrebbero stravolgere la tua vita: preparati fin d’ora ad affrontare ogni cambiamento senza paura.

Previsioni domani giovedì 29 luglio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai fare i conti con Marte in opposizione. Nelle prossime ore ti converrà fare attenzione alla tua forma fisica: evita anche gli eccessi a tavole e nel bere. Qualcuno vedrà aumentare le proprie insicurezze in amore, forse nasceranno degli scontri con il partner a causa della troppa gelosia! Meglio fare attenzione. Evita anche gli eccessi a tavole e nel bere.