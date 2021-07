Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 30 luglio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 30 luglio 2021. Quali sorprese e quali grattacapi riserveranno domani i corpi celesti a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? L’ultima settimana di luglio sta per concludersi, dopodiché questo mese estivo cederà il passo ad agosto. Nel frattempo, scopriamo quali saranno i transiti astrologici di questi giorni che influiranno nelle vite dei segni zodiacali. Se sei curioso di conoscerlo in anticipo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni di mezzo dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 30 luglio 2021: Leone

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà la giornata più adatta per affrontare dei chiarimenti, per tenere a distanza eventuali contrasti. Durante il weekend potrebbero nascere nuovi dissapori con qualcuno, ecco perché dovresti anticipare i tempi nelle prossime 24 ore. Inoltre evita di stancarti troppo, riposa di più e non buttare via i soldi. Sii più oculato nelle spese.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 30 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 30 luglio 2021 si preannuncia un altro giorno di grande forza. In questo momento tu sei uno dei segni più favoriti. Quanti nati in Vergine hanno già ricevuto un’offerta interessante oppure hanno avuto una bella novità? E in amore con Venere e Marte nel segno potrai riscoprire una passione bruciante, un certo fascino e carisma. Chi sta pensando di allargare la famiglia, dovrebbe provare proprio in queste giornate…

Oroscopo domani venerdì 30 luglio 2021: Bilancia

Domani dovrai iniziare a irrobustire le tue spalle e ignorare le persone che ti remano contro. Lo fanno perché si accorgono che sei vincente! Allora ogni pensiero negativo e preparati a diventare ancora più forte da sabato, quanto la Luna non sarà più in opposizione. Ogni storia che nascerà in questi giorni potrebbe avere un futuro interessante, considerato il fatto che appena dopo Ferragosto Venere approderà nel tuo segno.

Previsioni domani venerdì 30 luglio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, sabato e domenica dovresti provare a scrollarti di dosso ogni tensione e soprattutto attorniarti solo di persone positive, piacevoli. Questo perché durante il fine settimana potrebbero nascere nuove complicazioni in amore, specie se ci arrivi già inquieto di tuo oppure se sentirai gelosia verso l’altro. Meglio avere prudenza. Ricordati, però, che Venere è di nuovo attiva e darà manforte alle relazioni, alla vita sentimentale. Non sarà possibile rivivere il malessere che hai provato a inizio luglio!