Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 2 agosto 2021: anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 2 agosto 2021. Una nuova settimana sta per partire, la prima del mese di agosto! Quali colpi di scena avranno in serbo le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprire in anteprima cosa accadrà nelle prossime ore, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 2 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un mese forte, positivo, battagliero, proprio come piace a te. La Luna sarà in aspetto favorevole e ti inonderà di energia e vitalità. D’ora in avanti avrai un cielo che favorirà tutti i nuovi progetti. le decisioni in vista del prossimo autunno. Gli unici giorni no saranno giovedì e venerdì: ti converrà avere più prudenza! l’amore potrà contare sulla protezione delle stelle, almeno fino a metà mese.

Paolo Fox oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Toro

Domani avrai Marte e Venere di nuovo attivi. Cosa vuol dire? Tornerà la voglia di amare, di vivere le emozioni a 360 gradi. Potrai vivere giornate intense, se solo lo vorrai. Sono a rischio soltanto le storie inutili o quelle in conflitto da diversi anni. Sul lavoro non potrai contare sulla forza di Giove, ma comunque ci saranno i pianeti veloci a darti manforte. Possibili ritardi nelle trattative, nei contratti. Sii paziente e non pensare di riuscire a ottenere tutto e subito.

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una settimana in cui stanchezza e un po’ di nervosismo saranno predominanti. Intorno a mercoledì prossimo potresti incorrere perfino in un piccolo problema economico: fai molta attenzione! Sii prudente, specie nei rapporti in bilico, che siano nel lavoro o in amore, perché la tensione sarà piuttosto alta. Le coppie con le spalle larghe non temeranno nulla, mentre per le altre potrebbero esserci seri problemi.

Previsioni domani lunedì 2 agosto 2021: Cancro

Domani ci sarà un cielo promettente e lo rimarrà per i prossimi 15 giorni. Meglio battere il ferro finché è caldo e darsi da fare in vista dell’autunno. Dovresti provare a capire che cosa vuoi fare e che opportunità avrai. Anche in amore si preannunciano giorni ricchi di sorprese. Perché non dai maggiore spazio ai rapporti sereni, invece di infilarti in storie complicate? Qualche coppia potrebbe decidere addirittura di fare il grande passo…