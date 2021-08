Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 2 agosto 2021: anticipazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 2 agosto 2021. Una nuova settimana sta per partire, la prima del mese di agosto! Quali colpi di scena avranno in serbo le stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi scoprire in anteprima cosa accadrà nelle prossime ore, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 2 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Mercurio continuerà il passaggio nel tuo segno. Non è un periodo che permette di guadagnare, ma potrai lavorare su un nuovo progetto, purché non sia troppo ambizioso e costoso. È molto probabile che tu debba adattarti a un cambiamento, anche se non sarà facile! Per fortuna in amore ti aspettano momenti emozionanti. Anche le coppie ossidate dagli anni riscopriranno una bella complicità.

Paolo Fox oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Vergine

Domani e martedì saranno due giorni un po’ confusi. Si tratterà, comunque, di una confusione positiva, perché dettata dai molti stimoli, dalle tante opportunità che potresti cogliere d’ora in poi. Di certo non mancheranno le novità! Per qualcuno sarà possibile mettere a segno un bel centro nei prossimi giorni. Anche in amore avrai un oroscopo decisamente importante. Le stelle favoriranno i nuovi incontri, ma agosto sarà un mese buono anche per il matrimonio e la convivenza. Interessante l’aspetto che Venere formerà con Urano per i primi giorni di agosto.

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua settimana comincerà in maniera interessante, ma da giovedì in poi prevarrà stanchezza, agitazione e forse anche qualche insicurezza di troppo. Prova a contare su te stesso e non sentire il bisogno di appoggiarti sugli altri. Le risposte più valide sono dentro te stesso! In questa settimana ti converrà fare lo stretto necessario, non sovraccaricarti, soprattutto tra giovedì e venerdì. In amore è il momento più giusto per fermarti a pensare cosa desideri davvero e quali sono i tuoi punti di riferimento.

Previsioni domani lunedì 2 agosto 2021: Scorpione

Domani e nei giorni a venire dovresti concederti una piccola pausa rilassante, circondarti solo di persone positive, che ti fanno stare bene. Dopo un luglio alquanto combattivo, il mese di agosto promette un sano relax a patto che tu la smetta di farti inutili paranoie, di guardare al passato. Nei prossimi giorni servirà molta cautela nei rapporti con gli altri, evita le polemiche e le provocazioni. Sul fronte lavorativo potresti chiudere un progetto, una collaborazione. Trasformazioni sempre in corso con Saturno, Giove e Urano in aspetto nervoso. Possibili ritardi o false partenze.