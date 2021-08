Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 2 agosto 2021: anticipazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 2 agosto 2021. Una nuova settimana sta per partire, la prima del mese di agosto! Quali colpi di scena avranno in serbo le stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se vuoi scoprire in anteprima cosa accadrà nelle prossime ore, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 2 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giorni stancanti e nervosi. Tu ti muoverai a rilento: meglio essere prudenti, specialmente se in amore ci sono state già complicazioni. Fai doppiamente attenzione alle provocazioni! Il mese di agosto porterà nuove limitazioni alla tua vita o sarai tu a non sentirti del tutto libero di fare quello che desideri. Anche la situazione astrologica relativa al lavoro sarà bloccata. Discussioni e decisioni rimandate a un momento successivo.

Paolo Fox oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Capricorno

Domani sarai al primo posto in classifica! Sarai protagonista indiscusso per tutta la settimana, ma sarebbe meglio puntare sui primi tre giorni, per agire, fare scelte importanti. Non rifiutare nessuna opportunità, anche se ti sembrerà poco soddisfacente. se hai in mente un nuovo progetto, è giunto il momento di mettere tutto nero su bianco. Anche in amore si parla di stelle molto buone. Le prime due settimane di agosto saranno le migliori per chi vorrà vivere una storia appassionata o recuperare un rapporto.

Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbe riaffiorare la paura per il futuro, per i cambiamenti in atto. Non c’è motivo di avere timore, ma dovresti provare a lasciarti andare e seguire gli eventi con più fiducia. Agosto partirà comunque con l’idea che non bisogno spendere troppi soldi. Possibili dubbi riguardo alle scelte da compiere. La fine del mese sarà migliore rispetto a questi primi giorni. Fai solo attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Se riceverai una nuova offerta di lavoro, ma hai perplessità sull’azienda che te la fa, pensaci molto bene, prima di dire sì.

Previsioni domani lunedì 2 agosto 2021: Pesci

Domani, martedì e mercoledì saranno tre giornate da prendere con le pinze, specie in amore. In realtà, sarai a tu a dover essere preso con le pinze! Potresti pretendere che il partner capisca il tuo stato d’animo, ma se non ti parli, se ti chiudi in te stesso, diventerà molto difficile. Il fatto è che in questi giorni potresti sentirti ansioso anche per quel che riguarda la ripresa lavorativa di settembre oppure hai avuto molte cose a cui pensare. L’amore rischierà di essere condizionato da questo stato di tensione: fai molta attenzione!