Oroscopo Paolo Fox domani Martedì 3 agosto 2021: predizioni e parade Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 3 agosto 2021, riguardo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come ogni giorno l’astrologo de I Fatti Vostri ci regala alcune anticipazioni per domani e stila la parade dei segni più fortunati e quelli meno. La prima settimana di agosto è appena cominciata, ma già promette molte novità. Quali sorprese e quali complicazioni riserveranno le stelle nella giornata di martedì 2 agosto? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, liberamente tratto da Astri. Leggi anche le profezie per Leone, Vergine , Bilancia e Scorpione e per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 3 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai al secondo posto di questa parade grazie al sostegno di Mercurio, mentre Venere non sarà più contraria. La vita sentimentale potrà avere un nuovo slancio, ma per molti di voi tutta l’energia sarà assorbita dal trovare una soluzione a una questione pratica, forse legale. Gli anni passati potrebbero aver bloccato qualche progetto di lavoro che d’ora in avanti potrà essere ripreso in mano. I mesi autunnali ti offriranno nuove idee, stimoli, consigli preziosi.

Paolo Fox oroscopo domani martedì 3 agosto 2021: Toro

Domani ti meriti il terzo posto nella parade grazie al fatto che ti sarai sbarazzato di tutti questi ostacoli planetari che ti hanno messo a dura prova durante i primi giorni di luglio. Da qui in poi crescerà il desiderio di riavvicinarsi a una persona, capire le sue ragioni, riconciliarsi. Le stelle aiuteranno chi vorrà rimediare, se c’è stato una crisi, ma anche i cuori solitari disposti a trovare l’altra metà della mela.

Oroscopo domani martedì 3 agosto 2021: Gemelli

Domani sarai sceso all’ultimo posto di questa piccola parade, per probabili intemperanze in amore. Dovrai usare estrema cautela, perché il rischio litigio sarà altissimo. Lasciati alle spalle i ricordi che ti fanno male e gli ex! Se sentirai la necessità di confessare una tua idea per il futuro, un progetto che hai in mente da tempo, sii prudente e scegli con cura la persona a cui dirlo. Non tutti sono onesti e corretti nei tuoi confronti.

Previsioni domani martedì 3 agosto 2021: Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ti guadagnerai il primo posto nella classifica! Preparati a ricevere una buona notizia presto. Chissà se qualche Cancro non si sia innamorato di recente! Fate attenzione, però, a non farvi prendere del tutto dai sentimenti, col rischio di trascurare il lavoro. Avrete ottime possibilità di fare passi in avanti entro la fine del prossimo autunno: mettete in questo ordine di idee fin d’ora. Giorni ricchi di emozioni all’orizzonte.