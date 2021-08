Oroscopo Paolo Fox domani Martedì 3 agosto 2021: predizioni e parade Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 3 agosto 2021, riguardo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come ogni giorno l’astrologo de I Fatti Vostri ci regala alcune anticipazioni per domani e stila la classifica dei segni più fortunati e quelli meno. La prima settimana di agosto è appena cominciata, ma già promette molte novità. Quali sorprese e quali complicazioni riserveranno le stelle nella giornata di martedì 2 agosto? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, liberamente tratto da Astri. Leggi anche le profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro e per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 3 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai al terzo posto di questa parade. Tu sei un cuor di leone di nome e di fatto, ma i cambiamenti professionali che avverti nell’aria potrebbe renderti piuttosto nostalgico. Sarai restio a lasciare una vecchia situazione per cominciarne una nuova, sconosciuta. Prova a fidarti! In amore occorrerà fare attenzione se di recente ci sono state complicazioni o confusione. Bella sintonia con il Sagittario e il Toro.

Paolo Fox oroscopo domani martedì 3 agosto 2021: Vergine

Domani meriti il primo posto e il titolo di protagonista indiscusso della giornata. Questo perché hai ritrovato la tua determinazione, la chiarezza sui prossimi passi da compiere e sei intenzionato a compierli. Chi si sentirà incerto, sarà solo perché avrà una proposta di lavoro e non saprà se dire di sì o no. Se avrai bisogno di riflettere e schiarirti le idee, concediti una piccola pausa e stacca la spina da tutto e tutti. Ottimo momento anche per l’amore, grazie alla presenza di Venere e Marte nel tuo cielo.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani martedì 3 agosto 2021: Bilancia

Domani potresti sentirti un po’ confuso o turbato, ecco perché non sei in prima posizione della classifica. Meriti comunque un ottimo secondo posto, perché hai un magnifico oroscopo, nel complesso, con Giove e Saturno in prima fila per farti crescere. Nelle prossime ore la Luna sarà in aspetto favorevole: sfrutta la sua energia per procedere con i tuoi progetti. Occhio a non innervosirti troppo, non rimbrottare di continuo, se emergerà un po’ di agitazione interiore.

Previsioni domani martedì 3 agosto 2021: Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai purtroppo al quarto e ultimo posto di questa parade. Il fatto è che negli ultimi giorni sei tormentato da un ricordo legato al passato, forse a un torto subito. La tentazione di farla pagare a chi ti ha ferito è molto grande, ma le stelle ti incoraggiano ad andare avanti, a chiudere con gli eventi passati. Domani dovrai sistemare alcune questioni di lavoro. Possibili ritardi nei pagamenti.