Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 6 agosto 2021. Il primo fine settimana di agosto sta per arrivare! Quali sorprese riserveranno gli astri ai primi 4 segni dello zodiaco? A dircelo, in anteprima, saranno le previsioni dell’astrologo più amato d’Italia. Se sei curioso di scoprire come sarà il tuo fine settimana, dai uno sguardo alle seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti trascinarti un certo nervosismo emerso giovedì. Per fortuna, nel weekend potrai recuperare la serenità perduta! In questo periodo stai affrontando dei fastidi in amore, forse ti sei sentito tradito dal partner, abbandonato oppure sei preoccupato per lui. Fatto sta che queste stelle parlano di tensione nella coppia: meglio avere particolare prudenza.

Previsioni domani venerdì 6 agosto 2021: Toro

Domani sarà una giornata piuttosto valida, mentre nel fine settimana ti converrà usare la massima cautela in amore. Cerca di gestire al meglio la tua insofferenza e la voglia di fare polemica! Cerca di non tornare indietro sui tuoi passi, al luglio scorso, quando avresti voluto mandare tutto alle ortiche. Sul fronte lavorativo potresti avere un duro ed estenuante incontro, per discutere di soldi.

Oroscopo domani venerdì 6 agosto 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani il tuo umore migliorerà rispetto ai giorni appena passati. Hai avuto una settimana particolarmente nervosa e polemica: tieni duro per le prossime giornate! Domenica, per fortuna, avrai stelle promettenti, che aiuteranno soprattutto l’amore, i chiarimenti, le riconciliazioni. Non sul lavoro ti senti inappagato, non scoraggiarti. Ti aspetta un autunno che potrebbe riservarti nuovi progetti, collaborazioni importanti.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: Cancro

Domani avrai una bella carica di energia da usare al meglio! Tu sei il segno intuitivo per eccellenza e venerdì, grazie alla passaggio lunare, ti converrà tenere le antenne ben sollevate. Non sottovalutare nessuna idea ti baleni in testa! In questi giorni stai trovando di nuovo la fiducia nel futuro. Fai solo attenzione a non infilarti in una storia d’amore complicata, non cedere alla tentazione di voler “salvare” a tutti i costi qualcuno da un passato difficile. Hai bisogno di sentirti amato senza troppe complicazioni.