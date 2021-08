Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 6 agosto 2021. Il primo fine settimana di agosto sta per arrivare! Quali sorprese riserveranno gli astri ai 4 segni centrali dello zodiaco? A dircelo, in anteprima, saranno le previsioni dell’astrologo più amato d’Italia. Se sei curioso di scoprire come sarà il tuo fine settimana, dai uno sguardo alle seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana importante che avrà il suo culmine sabato pomeriggio, con l’ingresso della Luna nel segno. Riscoprirai una grande passionalità, un ardore che ti è mancata negli ultimi tempi. Nel lavoro sarai costretto a cominciare un nuovo percorso, un progetto o forse un ruolo diverso, anche se lo farai malvolentieri. Purtroppo, però, Saturno contrario non concede sconti: rimboccati le maniche e mettiti in gioco!

Previsioni domani venerdì 6 agosto 2021: Vergine

Domani sarai ancora uno fra i segni più fortunati dello zodiaco. Scordati l’incertezza provata a inizio settimana, perché d’ora in avanti ti succederanno solo cose belle. Guardati attorno, apriti a ogni nuova opportunità. Entro metà agosto qualcuno potrebbe farti una proposta irrinunciabile, magari diversa dalle solite: non fartela sfuggire!

Oroscopo domani venerdì 6 agosto 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fronteggiate l’influenza negativa della Luna: occhio alle discussioni e soprattutto sii prudente a tavola! Il tuo punto debole da sempre è lo stomaco: se non farai attenzione, rischierai di sfogare la tensione proprio su questo organo. Da sabato, invece, le cose andranno meglio e tu recupererai maggiore vitalità. Qualcuno ritroverà al gioia di stare in mezzo agli altri e di condividere ciò che ama con le persone più fidate.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: Scorpione

Domani le stelle ti inviteranno a parlare con il partner, dire ciò che pensi con calma e razionalità. Non tenerti nulla dentro, perché sabato e domenica saranno due giornate a rischio litigi. Meglio chiarire nelle prossime 24 ore. Nel lavoro ci sono ritardi e impedimenti, dei progetti non sembrano decollare oppure hai una gran voglia di fare qualcosa di nuovo. Insomma, persiste una certa insoddisfazione.