Oroscopo Branko domani lunedì 9 agosto 2021: nuovi mercati per il Capricorno, Pesci affaticati

Leggi l’oroscopo di Branko per domani lunedì 9 agosto 2021. Il weekend sta per volgere al termine e una nuova settimana è dietro l’angolo. Partirà col piede giusto per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per scoprirlo in anteprima, dai uno sguardo alle previsioni astrologiche del famoso astrologo di RDS. Ecco l’oroscopo di Branko per domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 9 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani non sarà una giornata memorabile. Se emergerà un po’ di insofferenza o qualche preoccupazione, potresti sentire il bisogno di avere un sostegno, ma gli amici saranno lontani. Resisti! Si tratterà solo di un cedimento passeggero.

Previsioni domani lunedì 9 agosto 2021: Capricorno

Domani sarà una giornata molto stimolante, soprattutto dal punto di vista professionale. Le stelle ti assisteranno con grande sollecitudine. Nelle prossime ore saranno particolarmente favoriti i contatti con l’estero, la ricerca di nuovi mercati per i prodotti. Anche se sarai in vacanza, prova a coniugare svago e ricerca di contatti professionali.

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovresti mettere da parte i pensieri che riguardano la famiglia, la casa, i soci e le collaborazioni e concederti una pausa rigenerante. Non temere! Alla fine di questo mese darai pronto a sistemare tutto, ogni questione rimasta in sospeso.

Previsioni Branko domani lunedì 9 agosto 2021: Pesci

Domani cerca di alleggerire il carico, se negli ultimi tempi sei stato particolarmente impegnato. Fai dei turni, non ti appesantire, prendendoti tutte le responsabilità. È arrivato il momento di prendersi una piccola vacanza, una pausa estiva: il lavoro sarà ancora lì a l tuo ritorno!