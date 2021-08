Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Dai un’occhiata all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 9 agosto 2021? Mentre la domenica avanza, scopriamo come comincerà la prossima settimana per i segni zodiacali. Quali novità riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi saperlo, leggi le anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani. Come tutti i giorni, lo stimato astrologo di Rai2, rivela i suoi pronostici, attraverso Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti accorgerai con più chiarezza che d’ora in avanti dovrà affrontare dei cambiamenti importanti sul lavoro, che tu lo voglia o no. È probabile che si concluda un percorso professionale, anche se durato per anni, e ne inizi uno nuovo. In amore le giornate migliori arriveranno dopo Ferragosto!

Previsioni domani lunedì 9 agosto 2021: Vergine

Domani comincerà una settimana che ti vedrà senza dubbio al primo posto in classifica! Con la Luna, Venere, Mercurio e Marte dalla tua parte non potrai che ottenere risultati grandiosi nel lavoro, anche se siamo in agosto, il mese delle ferie. Sarà possibile chiudere un buon affare, un accordo o fare nuovi progetti per l’autunno. Anche in amore potrai aspettarti qualcosa di molto importante.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo interessante per le relazioni, le amicizie che avrà il suo apice il 16 agosto. Quel giorno infatti Venere raggiungerà il tuo segno e darà nuovo slancio ai rapporti con gli altri. Anche se negli ultimi giorni ti sei sentito piuttosto stanco o nervoso, sappi che hai molte qualità da mettere in gioco e una enorme capacità di azione. Non ti scoraggiare!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: Scorpione

Domani sarà importante scrollarsi di dosso le tensioni e le difficoltà che hai vissuto a luglio. Tutto quello che stai affrontando adesso ti servirà per avviare un cambiamento utile, necessario per il futuro. Ora hai bisogno di un certo studio, di fare questo percorso, seppure duro. Avere Giove e Saturno contrari significa dover recuperare la propria identità professionale oppure dover gestire dei cambiamenti alquanto impegnativi. Tieni duro!