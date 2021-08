Oroscopo Branko weekend 14/15 agosto 2021: predizioni per tutti i segni

Ecco le predizioni tratte dall’oroscopo di Branko per il weekend 14/15 agosto 2021, segno per segno. Il fine settimana di Ferragosto è dietro l’angolo. Quali sorprese riserveranno i pianeti ai segni zodiacali? Se vuoi essere messo al corrente fin d’ora, leggi il seguente oroscopo di Branko per il weekend, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico. Se vuoi scoprire, invece, cosa ti accadrà sabato nel dettaglio, puoi leggere l’oroscopo di Branko per domani, rivolto ai primi 4 segni, ai 4 segni centrali e ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Branko weekend 14/15 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko il weekend dell’Ariete sarà rischiarato da una Luna particolarmente maliziosa, che gli farà vivere momenti eccitanti. Il Toro sarà in cerca di amore, mentre per i Gemelli sarà un weekend che farà battere molti cuori. Il Ferragosto del Cancro sarà decisamente stellato!

Previsioni Branko weekend 14/15 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il weekend per il Leone scotterà parecchio, per colpa di una Luna alquanto faticosa. Siate prudenti! La Vergine potrà vivere un fine settimana ad alto tasso erotico, mentre per la Bilancia saranno 48 ore all’insegna dell’amore, di possibili flirt, attrazioni improvvise. Lo Scorpione sarà magnetico e sensuale come non mai, grazie al passaggio della Luna nel segno.

Oroscopo weekend 14/15 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko il weekend del Sagittario sarà contraddistinto dalla voglia di novità, di nuovi stimoli. Ferragosto hot per il Capricorno: le stelle vi riserveranno incontri piccanti! L’Acquario dovrà avere grande prudenza, evitare gli eccessi da ogni punto di vista. Infine il weekend dei Pesci sarà entusiasmante: possibili flirt, attrazioni, momenti passionali in arrivo!