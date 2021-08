Oroscopo Paolo Fox weekend 14/15 agosto 2021: predizioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per il weekend 14/15 agosto 2021, rivolto a tutti i segni zodiacali. Il fine settimana di Ferragosto è sempre più vicino. Quali sorprese e quali contrattempi riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco Se vuoi scoprirlo fin d’ora, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per il weekend, segno per segno. Se vuoi sapere cosa ti accadrà sabato, leggi anche l’oroscopo di Paolo Fox per domani, riguardo i primi 4 segni, i 4 segni di mezzo e infine gli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox weekend 14/15 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il weekend dell’Ariete dovrebbe essere tranquillo, senza infilarsi in situazioni troppo agitate. Anche il Toro avrà bisogno di relax e di evitare ogni forma di eccesso. Servirà ancora un po’ di pazienza ai Gemelli più insofferenti: tenete duro, da lunedì la vostra situazione migliorerà! Infine il weekend del Cancro lo incoraggerà a verificare la solidità del suo amore.

Previsioni Paolo Fox weekend 14/15 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il weekend per il Leone sarà contraddistinto da repentini cambi di umore: siate prudenti! Per la Vergine si preannuncia un fine settimana entusiasmante, pieno di energia e vitalità. La parola d’ordine dovrà essere: agire! La Bilancia avrà molte idee e tanta voglia di amore, mentre lo Scorpione avrà intuizioni importanti, merito della Luna nel segno.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo weekend 14/15 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox il weekend del Sagittario sarà molto interessante. Finalmente sta per cominciare un periodo migliore, rispetto a quello appena trascorso. Durante il fine settimana di Ferragosto il Capricorno potrà recuperare una buona forma fisica, mentre l’Acquario avrà due giornate piuttosto sottotono. Infine i Pesci potranno approfittare del weekend per riportare un po’ di serenità nella loro vita.