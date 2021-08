Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani lunedì 16 agosto 2021. Molto presto il weekend di Ferragosto giungerà al termine e una nuova settimana sarà alle porte. Si preannuncia una settimana molto particolare, perché pianeti importanti cambieranno le loro posizioni. Curioso di scoprire come inciderà nelle vite di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani comincerà un nuovo transito di Venere che non sarà così piacevole. Il pianeta, infatti, raggiungerà il segno della Bilancia, perciò diventerà opposto. D’ora in avanti dovrai fare più attenzione all’amore, cercare di non reagire in maniera troppo impulsiva.

Previsioni Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Toro

Domani Venere traslocherà nel segno della Bilancia. Cosa significherà per te? La tua vita affettiva diventerà più tranquilla e intima, potrai iniziare a rilassarti un po’, goderti il mare, le vacanze, il divertimento. Anche il sesso diventerà più spensierato come quando eri adolescente.

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Venere passerà nel cielo della Bilancia e finalmente la tua situazione in amore migliorerà. Potrai lasciarti alle spalle le tensioni e i conflitti vissuti nelle ultime settimane e recuperare, un po’ alla volta, la serenità perduta. Nuove opportunità anche per i single!

Previsioni astrologiche domani lunedì 16 agosto 2021: Cancro

Domani il nuovo transito di Venere nel segno della Bilancia influirà molto nella tua vita affettiva. Questo passaggio potrebbe portarti lungo la strada una tentazione piccante che, se assecondata, ti farà provare sensazioni nuove e trasgressive. Avventure estive in arrivo!