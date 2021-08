Oroscopo Branko domani martedì 17 agosto 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 17 agosto 2021. Una nuova settimana è appena iniziata. Come proseguirà? Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, rientreranno nelle grazie dei pianeti? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani martedì 17 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani una magnifica Luna nel segno dell’amico Sagittario ti regalerà energia e una buona vitalità che durerà fino a mercoledì! Sfruttala al meglio, per dare spazio ai sentimenti, considerato il fatto che Venere è tornata da poco in aspetto favorevole.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani martedì 17 agosto 2021: Vergine

Domani sarà una giornata piuttosto complicata che richiederà particolare cautela, specialmente in famiglia. Nelle prossime ore potrebbero nascere momenti di tensione in casa, forse con i figli. Perché non cerchi un dialogo con loro anziché reagire in maniera critica?

Oroscopo domani martedì 17 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata molto stuzzicante, soprattutto in amore. Le stelle potrebbero riservarti qualche inaspettata sorpresa. Nelle prossime ore qualcuno s’imbatterà in una persona speciale, capace di incarnare sia l’amico che l’amante perfetto!

Previsioni astrologiche domani martedì 17 agosto 2021: Scorpione

Domani qualche Scorpione sarà occupato ad affrontare questioni pratiche, in banca a discutere di affari. Purtroppo, però, con Giove e Saturno ancora in aspetto contrario non è il caso di fare il passo più lungo della gamba. Meglio mantenere un atteggiamento prudente.