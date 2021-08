Oroscopo Branko settimana dal 16 al 22 agosto 2021: predizioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 16 al 22 agosto 2021, segno per segno. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, invece, dovranno affrontare qualche prova? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana inizierà con un nuovo transito di Venere lunedì 16. Il pianeta entrerà nel cielo della Bilancia, quindi diventerà dissonante. Mercoledì qualcuno deciderà di fare un’improvvisa fuga d’amore, mentre sabato sarà un giorno da prendere con le pinze. Possibili sbalzi di umore sciuperanno il weekend.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Toro

La settimana comincerà con un transito di Venere particolare. Da lunedì la tua vita affettiva diventerà meno travagliata, più tranquilla. Martedì, finalmente, potrai sbarazzarti di tante preoccupazioni che ti hanno appesantito finora. Domenica il Sole raggiungerà la Vergine, un punto magnifico del cielo e tu ritroverai energia e ottimismo.

Gemelli

Lunedì Venere tornerà attiva e riporterà l’amore in primo piano. Mercoledì sera più di un Gemelli sarà impegnato in una cenetta intima a lume di candela. La settimana si concluderà con un plenilunio, domenica, che arricchirà la vita sentimentale di dolcezza.

Cancro

Mercoledì qualcuno potrebbe imbattersi in un’avventura tanto inattesa quanto piccante. Giovedì dovrai contenere la tua gelosia, altrimenti finirai con il litigare con il partner! Per fortuna sabato sarà possibile prendersi una piccola rivincita personale: le stelle ti premieranno!

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana inizierà con un lunedì molto promettente in amore, grazie al nuovo passaggio di Venere in Bilancia. Mercoledì molti nati in Leone si scopriranno innamorati, mentre sabato dovrete fronteggiare lo stress provocato dalla Luna contraria.

Vergine

Da lunedì Venere si occuperà meno dei sentimenti e più degli affari, della tua vita pratica. Martedì sarà importante fermarsi e cercare un dialogo con i figli, provare a sentire le loro ragioni. Giovedì sarai protetto da una magnifica Luna che darà una marcia in più all’amore, alle relazioni.

Bilancia

Lunedì Venere approderà nel tuo cielo e riporterà l’amore in auge. Mercoledì molti nati in Bilancia saranno presi da questioni legate alla casa, alla propria abitazione. Occhio alle spese! Sabato si preannuncia una giornata molto stuzzicante per i sentimenti.

Scorpione

Martedì sarai impegnato in banca a discutere di affari, mentre mercoledì le stelle favoriranno le compravendite. Non restare fermo, ma compra, vendi! Sabato, purtroppo, dovrai contrastare gli effetti negativi di una Luna pesante: meglio usare molta cautela!

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Branko la settimana comincerà col botto! Lunedì Venere diventerà favorevole e ti darà una marcia in più in amore. Mercoledì si prospetta una giornata importante per i guadagni, per gli affari. Venerdì potrai affrontare una compravendita che avrà buon fine, grazie al supporto dei pianeti.

Capricorno

Lunedì Venere diventerà più provocatoria: sii prudente in amore! Martedì sarà importante fare lo sforza di uscire dal guscio, non aggrapparsi alle sicurezze, ma dimostrare coraggio nelle scelte. Sabato potresti tentare la sorte: le stelle ti regaleranno particolare fortuna al gioco.

Acquario

Finalmente lunedì potrai contare su un nuovo alleato nel cielo: Venere! In amore si potrà recuperare. Infatti fin da martedì arriveranno nuovi flirt, qualcuno sarà in cerca dell’anima gemella. La settimana si chiuderà con un weekend molto importante dal punto di vista sentimentale: sabato intrigante!

Pesci

Martedì dovrai fare particolare attenzione, perché la Luna contraria ti renderà molto nervoso. Mercoledì qualcuno incapperà in un incontro a sorpresa, mentre venerdì rischierai di diventare troppo nostalgico e malinconico. Dovresti lasciarti alle spalle i ricordi!