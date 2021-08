Oroscopo Branko domani mercoledì 18 agosto 2021: anticipazioni astrali per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 18 agosto 2021. La settimana di agosto prosegue ed eccoci già a mercoledì. Quali novità riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per saperlo in anticipo ci viene in aiuto il famoso astrologo di RDS che, come ogni giorno, regala preziosi consigli. Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nelle prossime ore, dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani mercoledì 18 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti architettare una inaspettata fuga d’amore, stuzzicato da Venere in bell’aspetto. Con la Luna in quadratura non si scherza, però, Cerca di non commettere gesti di cui poi potresti pentirti, non fare scelte azzardate dettate da un impulso.

Previsioni Branko domani mercoledì 18 agosto 2021: Toro

Domani, complice una bellissima Luna in Capricorno, un pensiero improvvisopotrebbe portarti lontano. Ora che stai ritrovando la serenità mancata nelle settimane precedenti, avrai un desiderio crescente di fare un viaggio, concederti una pausa, partire per destinazioni sconosciute.

Oroscopo domani mercoledì 18 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani qualcuno sarà intento a organizzare una cenetta intima, a lume di candela. Il vento sta cambiando, soprattutto in amore. Venere da pochi giorni di nuovo attiva sta cominciando a dare i primi segnali della sua influenza positiva sulla tua vita sentimentale.

Previsioni astrologiche domani mercoledì 18 agosto 2021: Cancro

Domani Venere in Bilancia potrebbe provocarti. Nel corso della giornata ci sarà chi s’imbatterà in un’avventura piccante, tipicamente estiva. Se ti lascerai andare, potresti esplorare sensazioni nuove, mai provate prima. Magari non sarà una storia duratura, ma di sicuro sarà eccitante e intensa.