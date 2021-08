Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 25 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 25 agosto 2021. Eccoci arrivati già a metà settimana. Ci saranno colpi di scena per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? A darci una risposta ci pensa il popolare astrologo de I Fatti Vostri che, come ogni giorno, ci regala alcune anticipazioni astrologiche per tutti i segni. Se vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle mercoledì, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 25 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna entrerà nel tuo segno e ci resterà fino a giovedì: si preannunciano due giornate travolgenti dal punto di vista emotivo. Attenzione a non volerti intestardire nelle tue decisioni! In amore occorrerà avere particolare prudenza, perché da giorni sei piuttosto agitato. Forse sei in apprensione per una persona oppure ti senti sovraccaricato di troppi pesi, fatto sta che se non userai cautela, rischierai di esplodere.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 25 agosto 2021: Toro

Punta tutto sul fine settimana, perché la Luna transiterà nel tuo segno in buon aspetto al Sole, a Mercurio e Marte. Si prospettano giorni particolarmente proficui! Chissà che non arrivi presto una buona notizia oppure che tu non riseca a recuperare l’intesa con il partner dei primi periodi. Questo varrà anche per chi negli ultimi tempi ha ceduto alla tentazione di criticare, puntare il dito troppo spesso sull’altro.

Oroscopo domani mercoledì 25 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì potrai contare su una Luna favorevole e buttarti alle spalle le difficoltà vissute tra lunedì e martedì. Sono giornate faticose: tutte le volte che ti sembra di aver fatto passi in avanti, succede qualcosa che ti fa retrocedere in un attimo. Tieni duro! Piano piano stai recuperando sia a livello fisico, sia a livello amoroso.

Previsioni domani mercoledì 25 agosto 2021: Cancro

Domani e giovedì servirà la massima cautela, soprattutto in amore, perché tenderai a diventare parecchio polemico. Se il tuo rapporto di coppia ha già vissuto dei momenti traballanti, avrai bisogno di tutta la tua attenzione. Il rischio che correrai il nelle prossime ore sarà quello di mettere in discussione tutto e tutti, anche te stesso! Cerca di evitare guai, finché la Luna sarà storta!