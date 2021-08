Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 25 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 25 agosto 2021. Eccoci arrivati già a metà settimana. Ci saranno colpi di scena per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? A darci una risposta ci pensa il popolare astrologo de I Fatti Vostri che, come ogni giorno, ci regala alcune anticipazioni astrologiche per tutti i segni. Se vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle mercoledì, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 25 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna e Venere in aspetto armonioso ti regaleranno una buona vitalità. Potrai sfruttarla, per riportare l’amore in primo piano. Di recente, sei stato molto assorbito dalla tua professione, a tal punto da aver trascurato i sentimenti e le amicizie. È arrivato il momento di dedicarsi maggiormente alla propria relazione!

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 25 agosto 2021: Vergine

Domani finalmente il morale tornerà alto dopo un inizio settimana alquanto pesante. Inoltre, venerdì e sabato potrebbero arrivare nuove opportunità nel lavoro: coglile al volo! In amore, invece, da giorni le cose sembrano andare peggio. La passione sembra scomparsa oppure soffocata dai pensieri, dalle preoccupazioni riguardo le questioni pratiche.

Oroscopo domani mercoledì 25 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai contrastare gli effetti negativi di una Luna opposta. Anche se Venere nel segno continuerà a solleticare l’amore, la dama bianca dello zodiaco potrebbe renderti particolarmente polemico, competitivo, forse perfino intenzionato a prenderti la tua rivincita personale. Se ci saranno piccoli ritardi o intoppi, sforzati di non perdere le staffe!

Previsioni domani mercoledì 25 agosto 2021: Scorpione

Domani e giovedì saranno due giornate importanti per parlare, discutere di questioni importante, sistemare delle cose. Se ritieni che una persona sia valida, cerca un accordo nelle prossime 48 ore. Da venerdì l’umore peggiorerà e confrontarsi sarà impresa ardua! In amore hai un gran bisogno di ritrovare una stabilità. Questo momento è molto buono per recuperare l’intesa in famiglia, quella complicità che negli ultimi tempi ti è mancata.