Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: news astrologiche da Sagittario a Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 28 agosto 2021. L’ultimo fine settimana di agosto è alle porte. Quali segni zodiacali, fra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, saranno favoriti dagli astri e quali no? Per scoprirlo, leggi le anticipazioni del famoso astrologo di Lattemiele! Come ogni giorno, pubblichiamo sul nostro sito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno, per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata in cui darsi da fare per mettere a posto ogni cosa, chiarire, trovare soluzioni. Domenica, purtroppo, con la Luna in opposizione, l’umore sarà dei peggiori. Da sabato sera dovrai sforzarti di mantenere equilibrio e calma, specialmente se in amore qualcuno ti sta facendo perdere le staffe. La parola d’ordine dovrà essere: self control.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: Capricorno

Domani potrebbe arrivare una bella notizia! In ogni caso nei giorni scorsi qualcosa si è risolto, specie se aveva dubbi riguardo una proposta di lavoro. È vero che adesso i guadagni non sono così soddisfacenti, ma bisogna rassegnarsi al fatto che non stiamo vivendo un periodo facile. Finalmente da questo sabato potrai provare a riportare un po’ di tranquillità nella tua vita, anche in amore.

Oroscopo domani sabato 28 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai piuttosto agitato, affaticato forse anche insofferente all’idea di ricominciare il solito tran tran quotidiano. Con settembre ormai alle porte cresce il desiderio di cambiare vita, lavoro, perfino amicizie! Anche se sei molto legato ai tuoi affetti, hai un gran bisogno di nuovi stimoli, di nuove opportunità!

Previsioni domani sabato 28 agosto 2021: Pesci

Domani sarà una buona giornata: meglio puntare tutto sulle prossime ore, perché domenica potrebbe emergere un po’ di agitazione. L’importante sarà lasciarsi alle spalle i ricordi passati, le relazioni ormai concluse. Sforzati di guardare avanti! Qualsiasi sia la tua condizione in amore, d’ora in poi dovresti provare a pensare al tuo futuro con più fiducia.