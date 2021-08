Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: news astrologiche Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 29 agosto 2021. La settimana sta per terminare e settembre è ormai alle porte. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo gli astri per i primi quattro segni dello zodiaco? A darci una risposta ci pensa, puntuale come ogni giorno, il più amato astrologo del nostro paese, Paolo Fox. Se vuoi scoprire cosa ti accadrà domenica, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti alzerai dal letto con una buona vitalità. Dal pomeriggio in poi la Luna andrà a collocarsi nel settore che riguarda i viaggio, l’andare lontano. Crescerà in te una gran voglia di muoversi e chissà che chi lavora in proprio, prima o poi non dovrà farlo! Il tuo cruccio rimarrà l’amore, perché da tempo ti ritrovi a rimproverare spesso il partner. I single non sono in cerca di una persona.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: Toro

Domani sarà un’altra giornata molto piacevole. La Luna resterà nel tuo cielo fino al pomeriggio, dopodiché si sposterà nel segno dei Gemelli. Avere il Sole, Mercurio e Marte in buon aspetto significa sentirsi positivi, desiderosi di lavorare su nuovi progetti. Molti nati in Toro hanno vissuto un grosso problema a inizio luglio: per fortuna, ormai si tratta solo di un ricordo lontano!

Oroscopo domani domenica 29 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio la Luna raggiungerà il tuo cielo. Qualcuno, nel corso della giornata, potrebbe fare un incontro speciale… Per tutti i Gemelli, comunque, aumenterà la voglia di vivere la propria vita in maniera più serena e rilassata, senza la tensione nervosa degli ultimi giorni. Cercate, allora, di lasciarvi alle spalle le persone e i ricordi spiacevoli!

Previsioni domani domenica 29 agosto 2021: Cancro

Domani sarai più energico e grintoso rispetto ai giorni passati, eppure non hai risolto del tutto alcuni grattacapi riguardo la casa. Questo discorso varrà ancora di più per i Cancro adulti, che stanno mettendo su casa con il partner. In generale, queste giornate non sono propriamente passionali, tutt’altro! Mai come adesso vorresti sentirti più capito e sostenuto dall’altra persona.