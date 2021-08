Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: news astrologiche Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 29 agosto 2021. La settimana sta per terminare e settembre è ormai alle porte. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo gli astri per i quattro segni centrali dello zodiaco? A darci una risposta ci pensa, puntuale come ogni giorno, il più amato astrologo del nostro paese, Paolo Fox. Se vuoi scoprire cosa ti accadrà domenica, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sveglierai forse un po’ fiacco, ma dal pomeriggio in poi l‘umore migliorerà. Ti converrebbe organizzare qualcosa di piacevole da vivere con amici e affetti più stretti. Venere in Bilancia potrebbe farti vivere momenti molto emozionanti, se vorrai aprire il cuore. Favoriti i rapporti con l’Ariete, la Bilancia e i Gemelli.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: Vergine

Domani mattina ti sveglierai bene, ma con il passare delle ore il morale potrebbe scivolare in basso. Ti converrà fare particolare attenzione, perché la seconda metà della giornata potrebbe fare riemergere le tensioni nervose provate tra lunedì e martedì scorsi. Non ti demoralizzare! Si tratta solo di un momento passeggero, perché sarai comunque sostenuto da molti pianeti importanti.

Oroscopo domani domenica 29 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio avrai Venere nel segno e la Luna nell’amico Gemelli: ottime notizie! Finalmente si recupera, in amore nel lavoro. Questo varrà anche per chi nei mesi passati è rimasto bloccato, non ha fatto passi in avanti nella propria vita pratica. Chissà che tu non riesca perfino a condividere un progetto importante con la persona che ami…

Previsioni domani domenica 29 agosto 2021: Scorpione

Domani mattina avrai il morale a terra e, probabilmente, accuserai anche un leggero calo fisico. Del resto, uscirai da due giorni molto faticosi, a livello emotivo o fisico. Per fortuna, nel pomeriggio ti sentirai meglio. Sappi, comunque, che il mese di settembre ti garantirà un recupero di scena notevole, per cui su col morale!