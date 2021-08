Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: tensioni in casa Sagittario, Pesci arrabbiati

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 29 agosto 2021. La settimana sta per terminare e settembre è ormai alle porte. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo gli astri per gli ultimi quattro segni dello zodiaco? A darci una risposta ci pensa, puntuale come ogni giorno, il più amato astrologo del nostro paese, Paolo Fox. Se vuoi scoprire cosa ti accadrà domenica, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai usare estrema cautela in famiglia, soprattutto dal pomeriggio in poi, quando la Luna diventerà opposta. Nelle seconda parte della domenica, infatti, potrebbe affiorare del malumore, un certo nervosismo o un po’ di malinconia. In questi giorni c’ qualcosa che va in casa, con i parenti: meglio fare attenzione non fare troppa tardi le sera!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 29 agosto 2021: Capricorno

Domani si preannuncia un’altra giornata in cui l’amore sarà messo in secondo piano. In questi giorni non sei troppo coinvolto nella tua relazione per qualche ragione. La vita sentimentale è piuttosto sottotono e il partner è distante, o fisicamente o emotivamente. Oppure sei solo preso da altri pensieri. Anche chi è solo, non sente il bisogno di trovare una persona.

Oroscopo domani domenica 29 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina ti sveglierai piuttosto fiacco e apatico, con poca voglia di fare. Per fortuna, dal pomeriggio in avanti ritroverai più energia e vitalità. Se al mattino ti converrà fare ben poco, nelle ore pomeridiane potresti organizzare qualcosa con il partner o con gli amici. È tempo di vivere nuovamente emozioni e passioni.

Previsioni domani domenica 29 agosto 2021: Pesci

Domani pomeriggio avrai un possibile calo fisico che durerà anche lunedì. Poi, da martedì, riuscirai a recuperare. La seconda metà di domenica potrebbe farti diventare un po‘ nervoso, polemico o peggio ancora, arrabbiato nei confronti di qualcuno. A quanto pare una persona ti ha giudicato in maniera scorretta oppure ha detto cose non vere sul tuo conto. Sarebbe il caso di fare ordine nelle tue idee e sforzarsi di mantenere la calma, altrimenti finirai in mezzo a qualche conflitto.