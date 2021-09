Ursula Corbero, ecco chi è il suo fidanzato: lo conosci?

Ursula Corbero ha riscosso grande successo e popolarità sopratutto dopo aver preso parte alla fortunatissima serie spagnola La Casa di Carta, che le ha permesso di diventare, assieme agli altri attori protagonisti della produzione spagnola che è stata un successo enorme distribuito tutt’ora da Netflix, una delle attrici iberiche più riconoscibili. In molti si sono appassionati alla sua figura anche fuori dal set, scoprendo che anche il fidanzato è un attore.

La classe 1989 nata in Catalogna è divenuta quindi in pochi anni, precisamente a partire dal 2017, un personaggio vero e proprio che non è eccessivamente distante da Tokyo, la propria alter ego che impersona nella serie. La sua interpretazione è stata generalmente molto apprezzata e le ha permesso di costituire uno dei personaggi cardine della serie.

L’ascesa di Ursula Corbero

La carriera di Ursula ha avuto quindi una netta “sterzata” con Casa de Papel (il nome originale de La casa di carta) anche se in realtà può vantare una più che discreta gavetta, avendo iniziato a lavorare dapprima come comparsa e poi come attrice vera e propria in diverse produzioni televisive spagnole, a partire dai primi anni 2000, prima di riuscire ad approdare al cinema nel 2011. Nel 2015 interpreta Nadia, in Sognando il Nord, altra produzione Netflix di successo.

Chi è il fidanzato?

Il successo quasi improvviso ha per forza di cose contribuito a far incuriosire gli appassionati alla vita personale dei protagonisti della serie: Ursula ha in realtà tenuto abbastanza “nascosta” la propria vita amorosa, anche se dal 2008 al 2010 è stata legata al “collega” Israel Rodríguez, attore madrileno anch’egli impegnato al cinema, in televisione ed anche a teatro. Nel 2016 si lega sentimentalmente ad un altro attore, stavolta argentino, Chino Darín, conosciuto sul set della serie La Embajada nel 2016. Nel 2017 ha preso parte tra gli altri al film Una notte di 12 anni, presentato al Festival di Venezia.

Il successo di La Casa di Carta è stato tale che ha iniziato a circolare un rumor relativo ad un possibile “ingresso” di Chino Darin come personaggio della serie.