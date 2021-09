La Casa di Carta è la serie di Netflix che ha confermato il suo successo di pubblico dato il rilascio a breve della quinta stagione, venerdì 3 settembre 2021 . La Casa di Carta sarà quindi disponibile su Netflix con il suo forse ultimo capitolo. Sarà effettivamente l’ultimo? Date le richieste dei fans ciò non è sicuro. Lo scopriremo comunque prossimamente mentre tra poco insomma scopriremo il futuro dei protagonisti della serie che amiamo. Sappiamo però che quello che andremo a vedere sono solo alcuni degli episodi della serie ossia la prima parte. La Casa di Carta 5 è stata infatti pensata in due parti differenti, ognuna però con un pari numero di episodi. Casa di Carta 5: quando esce la seconda parte? Lo scopriamo subito in questo articolo.

Quando esce la seconda parte de La Casa di Carta 5?

Come abbiamo appena detto nell’introduzione a questo articolo, La Casa di Carta 5 sarà rilasciata a breve in due volumi. Il primo capitolo abbiamo capito che è venerdì 3 settembre 2021 e conterà 5 episodi. Ma quando esce la seconda parte? Ecco la risposta alla domanda: il 3 dicembre 2021. Tra tre mesi dunque i fans italiani potranno vedere i prossimi 5 episodi de La Casa di Carta 5. Intanto Netflix ha messo a disposizione dell’utenza un primo teaser trailer della quinta stagione.

La Trama

Il primo tease trailer della parte 1 de La Casa di Carta 5 è stato messo su Netflix a disposizione degli utenti, che così possono farsi un’idea su cosa succederà negli episodi della nuova serie oltre che rinfrescarsi la memoria. Nella stagione precedente, la quarta, avevamo lasciato Arturo gravemente ferito da Manila mentre avevamo dovuto salutare per sempre Nairobi, uccisa da un proiettile sparatole al petto. La serie quindi si chiudeva con l’emblematica scena in cui Alicia puntava una pistola contro il Professore. Nella quinta stagione scopriremo se Nairobi sarà vendicata, avremo a che fare con altre storie drammatiche e altri colpi di scena. Sarà inoltre svelato il ruolo di Tatiana, la moglie sempre più enigmatica di Berlino.

Il Cast

E’ stato confermato il cast di attori che ha fatto da padrone fin dalla prima stagione de La Casa di Carta. Ritroveremo quindi chi ci ha lasciato con la scena finale della quarta stagione e cioè Álvaro Morte nella parte del Professore e Najwa Nimri nella parte dell’ispettrice Alicia Sierra. Accanto a loro rivedremo Úrsula Corberó come Tokyo, che sarà anche la voce narrante delle vicende. Non mancheranno Miguel Herrán come Rio, Esther Acebo come Stoccolma, Darko Peric come Helsinki, Jaime Lorente come Denver, Rodrigo De La Serna come Palermo. Ci saranno ancora Hovik Keuchkerian che sarà Bogotà, Luka Peros che sarà Marsiglia e Belén Cuesta che sarà Manila. Rivedremo infine l’amata del Professore, Itziar Ituño, come Lisbona e Enrique Arce come Arturito. Location dove si svolgeranno e si snoderanno le vicende e gli intrecci della trama della serie saranno la Spagna, il Portogallo e la Danimarca.