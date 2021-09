La Casa di Carta fa parte delle serie di punta di Netflix, ricca di suspance e colpi di scena. Confermata da un grande successo di pubblico, la Casa di Carta tornerà in video con la prima parte della quinta stagione venerdì 3 settembre 2021. In questo articolo però, non vogliamo fornirvi anticipazioni sulle puntate o svelarvi chissà quale spoiler. Vogliamo occuparci di uno dei protagonisti maschili della serie fornendovi una suo ritratto biografico. Del resto quando una serie piace la curiosità sugli attori si scatena. In questo caso si tratta di Berlino, interpretato dall’attore Pedro Alonso. Pedro Alonso, chi è Berlino: età, altezza, moglie, figlia e film. Scopriamo tutto su di lui nelle righe a seguire.

Pedro Alonso chi è

Pedro González Alonso è nato in Spagna, a Vigo, nel 1972. Ha quindi 49 anni ed è alto 1 metro e 81 centimetri. Pedro è diventato famosissimo e conosciutissimo grazie al ruolo di Berlino ne La Casa di Carta ma la sua carriera non era nuova di zecca: l’attore infatti ha un curriculum di tutto rispetto come protagonista in diverse produzioni spagnole. Pedro si appassiona alla recitazione molto giovane e predilige il dramma e il teatro. Studia alla Royal School of Dramatic Arts e si specializza al Teatro de la Danza. Ventenne da la prima prova delle sue capacità teatrali nel cortometraggio Hábitos. Nel 1996 è il protagonista assoluto e indiscusso del film Alma gitana.

Nel 2017 Pedro è stato insignito del premio come miglior attore per La casa di carta al Fotogramas de Plata. Nel 2018 è stato consacrato da GQ Turkey come stella dell’anno.

Pedro Alonso Vita Privata

Della vita privata di Pedro Alonso sappiamo molto poco. Pare che in linea generale tutti gli attori de La Casa di Carta siano davvero molto riservati a riguardo di tutto ciò che gira intorno alla loro sfera personale. Come per altri attori quindi anche di Pedro non conosciamo molto della sua vita privata. Non sappiamo se sia stato sposato ma sappiamo però che ha una figlia. Pedro comunque è attualmente fidanzato con una donna di nome Tixie da diversi anni. Di Pedro conosciamo la sua passione per la pittura poiché posta le foto dei suoi quadri su Instagram.

Pedro e Berlino

Cosa c’è di Pedro in Berlino, il personaggio interpretato dall’attore ne la Casa di Carta? Difficile dire quanto possano essere simili gli attori ai loro personaggi di finzione a meno che non sia l’interprete stesso a confidarlo. Per quello che sappiamo di Pedro Alonso certamente l’attore si distingue come un ottimo interprete che ha avuto un grande consenso di critica e di pubblico internazionale, che ha contribuito al successo sempre più crescente de La Casa di Carta. La serie è una tra quelle più attese dal pubblico di Netflix. Pedro Alonso interpreta Berlino alias Andrés de Fonollosa fratello del Professore. Sicuramente Berlino e Pedro condividono il temperamento forte e deciso, capace di gestire situazioni estreme con grande sangue freddo.