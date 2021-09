Jaime Lorente e Maria Pedraza sono fidanzati? Ecco la verità

Jaime Lorente e Maria Pedraza sono due giovani ma già molto promettenti attori spagnoli, considerati tra i più talentuosi e seguiti di questi ultimi anni, anche e sopratutto per aver preso parte a due prodotti targati Netflix di grande successo di pubblico, ossia La Casa di Carta ed Élite, entrambi prodotti in Spagna ma divenuti molto popolari anche fuori dalla penisola iberica.

Jaime Lorente e Maria Pedraza sono fidanzati?

I due hanno intrapreso una relazione amorosa poco dopo aver lavorato assieme in Élite, nel 2018 hanno reso ufficiale la relazione che è proseguita senza particolari scossoni fino a qualche mese fa: diverse riviste specializzate hanno notato un certo “distacco” tra i due, inizialmente solo sui social media, dove hanno improvvisamente smesso di seguirsi a vicenda per poi rimuovere alcune foto dove erano presenti entrambi. Dopo aver trascorso il periodo di quarantena assieme, nella capitale spagnola, successivamente hanno deciso di andare in vacanza separatamente, preludio ad una separazione che è divenuta ufficiosa agli inizi del 2021, anche se si è consumata con tutta probabilità poco prima di natale 2020.

Jaime Lorente

Nato a Murcia il 12 dicembre 1991, è principalmente noto ai più per aver interpretato il ruolo di Denver (nickname di Daniel Ramos) il La Casa di Carta. Nella serie risulta essere il figlio di Mosca ed è sopratutto noto per essere uno spacciatore, anche se nel corso degli episodi deciderà di intraprendere altre strade nella vita.

In Élite è invece Fernando “Nano” García Domínguez, che intraprende una relazione con Marina ma che è costretto a fuggire all’estero dopo essere stato ingiustamente accusato di omicidio.

Maria Pedraza

Maria Pedraza è ballerina oltre che attrice: nata nella capitale Madrid, in La Casa di Carta rappresenta un personaggio minore, essendo la figlia dell’ambasciatore del Regno Unito che viene presa in ostaggio, mentre in Élite è la figlia di un ingegnere edile, sieropositiva nonchè sorellastra di Guzman.