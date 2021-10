Oroscopo Paolo Fox settimana dall’11 al 17 ottobre 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 ottobre 2021. Sta per cominciare la seconda metà del mese. Quali novità porterà nelle vite dei segni zodiacali? Per scoprirlo in anticipo, dai un’occhiata al seguente oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti regalerà belle soddisfazioni. In amore ci sarà un risveglio delle emozioni, della passione che sembrava sopita. Domenica si preannuncia una giornata interessante. Nel lavoro, invece, sei piuttosto in apprensione, non arrivano i risultati che vorresti tu ora. Forse sarà necessario cambiare strada e ripartire da zero.

Toro

La tua settimana sarà molto intrigante in amore, ora che ti sei liberato dell’opposizione di Venere. Saranno favoriti i nuovi incontri, i momenti ricchi di emozioni, specie martedì prossimo! Sul fronte lavorativo tutto procede ancora a rilento e le spese sembrano aumentare. Dovrai resistere ancora pochi mesi e poi le cose cambieranno! Attenzione alla giornata di giovedì.

Gemelli

In amore potrebbero esserci ancora tensioni, dissapori, ambiguità provocate da questa Venere in opposizione. Domenica, in particolar modo, dovrai usare la massima cautela ed evitare i litigi: la Luna dissonante ti renderà molto polemico. Sii paziente! A partire dalla settimana successiva ritroverai più serenità. Nel lavoro, invece, le cose andranno molto meglio. Stanno per arrivare belle soddisfazioni, nuove opportunità, specie a metà settimana. Weekend ricco di idee e progetti.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà un po’ impegnativa in amore. Nei prossimi giorni dovrai prendere una decisione importante, capire cosa desideri davvero. Occhio alla giornata di martedì! Giovedì, invece, recupererai un po’ di tranquillità in più. Nel lavoro le cose prenderanno una piega migliore e la seconda metà del mese ti ricompenserà degli sforzi compiuti. Non guardarti più indietro!

Leone

Con Venere di nuovo attiva sarà possibile cominciare una nuova storia d’amore, vivere emozioni intense. Favoriti i nuovi incontri, soprattutto domenica. Sarà inutile guardarsi indietro: le relazioni concluse, non potranno più essere recuperate. Nel lavoro dovrai affrontare cambiamenti grandi, ma non ti mancherà la forza e il coraggio. Lunedì sarà un giorno alquanto faticoso!

Vergine

La settimana ti chiederà molto sforzo in amore. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi momenti di tensione da superare. Forse, dovresti soltanto accettare le cose così come sono e agire un po’ più d’istinto e meno razionalmente. Non rivangare di continuo il passato! Anche nel lavoro la settimana comincerà in maniera faticosa. Qualcuno dovrà fermarsi, riflettere con calma e rivedere certe strategie.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la settimana sarà molto stuzzicante in amore. Non dovresti chiuderti in te stesso, perché con un cielo così interessante le occasioni saranno tante! Il tuo fascino e il tuo carisma non passeranno inosservati. Anche nel lavoro sarai pieno di idee, creatività e forza. Favorite soprattutto le professioni a contatto con il pubblico, quelle più artistiche e creative. Martedì la giornata più fiacca, mentre lunedì e giovedì saranno due giorni di grande forza.

Scorpione

Dovresti mollare le tue riserve e lasciarti guidare dalle emozioni, dalle simpatie. Nei prossimi giorni potresti vivere bei momenti in amore, nelle amicizie nuove. Saturno dissonante tenterà in ogni modo di farti rimanere sulle tue, ma tu non ascoltarlo! Non precluderti sensazioni piacevoli. Sul fronte lavorativo dovrai portare avanti le tue nuove scelte con fiducia e pazienza. Occhio ai problemi di carattere legale: servirà cautela fino al prossimo inverno.

Sagittario

La tua settimana partirà alla grande, grazie alla complicità di Luna e Venere. Stai vivendo un periodo magico per l’amore, per i nuovi incontri, le emozioni. Goditelo a pieno! Anche nel lavoro sarai supportato da stelle generose. È tempo di prendersi la propria rivincita personale. Se hai problemi economici o legali, dovresti chiedere aiuto a un professionista.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti inviterà a rimetterti in gioco in amore. Martedì, soprattutto, la Luna nel segno potrebbe regalarti occasioni di incontri interessanti: non chiudere la porta, perché i prossimi mesi saranno molto fortunati dal punto di vista amoroso. Venere raggiungerà il tuo cielo e sosterrà ogni nuova storia. Nel lavoro dovrai stringere i denti ancora un po’: a novembre arriveranno i risultati che aspetti da tempo.

Acquario

Con Giove nel segno, Venere in buon aspetto l’amore potrà tornare in auge. Dovresti aprirti a ogni nuova opportunità, anche se si tratterà di un’avventura. Giovedì si prospetta un giorno ricco di passione! Anche a livello professionale stai vivendo un bel momento. Tu sei pieno di energia e carisma, ottimi i lavori a contatto con il pubblico.

Pesci

La settimana ti metterà in condizione di sforzarti un po’ di più in amore, cercare di lasciare andare il passato, se vuoi ritrovare più serenità. Domenica sarà una giornata a rischio nostalgia: sii prudente! Nel lavoro la tua settimana comincerà con qualche piccolo grattacapo, ma con impegno risolverai ogni difficoltà. Il resto del mese ti aiuterà a migliorare le cose e ottenere qualche soddisfazione in più!